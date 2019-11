Piaggio Medley 125/150 Neuer Look, neuer Motor, neue Features

Der Piaggio Medley sortiert sich irgendwo zwischen den Großradrollern und den sportlichen GT-Scootern der Marke ein – entsprechend hat er als braver Alltagsmuli reichlich Fans erobert. Zum Modelljahr 2020 hat Piaggio den Medley umfangreich überarbeitet. Premiere feiert der neue Medley auf der EICMA in Mailand.

Zwei Integralhelme passen unter die Sitzbank

Der neue Piaggio Medley ist an seinem neuen LED-Scheinwerfer, der neuen Frontverkleidung mit dreidimensional ausgeformtem Grill sowie dem neuen LCD-Cockpit und auf LED-Technik umgestellten Blinkern zu erkennen. Das neue MIA-Konnektivitätspaket bindet Smartphones per Bluetooth ein und die neu geformte Sitzbank mit elektrischer Verriegelung soll den Komfort erhöhen. Darunter passen in das 36 Liter große Staufach zwei Integralhelme. Neue Auflagen gab es für die Trittbretter. Auf der Innenseite der Frontmaske erhöhen eine USB-Steckdose und ein Gepäckhaken die Alltagstauglichkeit.

Piaggio Ins Helmfach passen zwei Integralhelme.

Aufgefrischt wurden auch die Einzylinder-Viertakt-Einspritzermotoren, die unter anderem mit einem Starter-Generator antreten. Die 125er-Variante leistet 15 PS und 12 Nm. Die 150er-Version kommt auf eine Spitzenleistung von 16,5 PS und 15 Nm. Beide sind jetzt serienmäßig mit einem Start-Stopp-System und einem Zwei-Kanal-ABS kombiniert. Im Fahrwerksbereich bleibt es vorne beim 16-Zoll-Rad, hinten kommt nun ein breiterer 120/70er-Reifen weiter auf einer 14-Zoll-Felge zum Einsatz. Angeboten wird der trocken 136 Kilogramm schwere Piaggio Medley in den Versionen Medley und Medley S. Preise wurden noch nicht genannt.