Husqvarnas im Replay-Dress Drei Sondermodelle der 701er-Huskys

Die italienische Freizeitbekleidungsmarke Replay ziert mit Sponsoren-Logos die Moto 3-Maschinen von Husqvarna. Nun kooperieren die beiden Hersteller auch in Sachen Straßenmaschinen und schneidern den drei Modellen Vitpilen 701, 701 Supermoto und 701 Enduro ein jeweils passendes Replay-Dress.

Sondermodelle für Europa und Japan

Jede der drei 701er-Huskys erhält technisches Zubehör von Husqvarna, einschließlich Schalldämpfer von Akrapovic beziehungsweise Remus sowie Styling und Branding von Replay. Die Sondermodelle soll es in einer limitierten Auflage geben, die für die Replay-Pop-up-Stores in Europa und Japan hergestellt werden.

Das sagt Husqvarna zur Kooperation: "Die Zusammenarbeit mit Replay gibt Husqvarna Motorcycles die perfekte Gelegenheit, eine Beziehung zu einer Marke aufzubauen, mit der wir viele gemeinsame Werte haben", erklärt Florian Burguet, Vice President Global Marketing Husqvarna Motorcycles. "Replays Fokus auf die Herstellung hochwertiger Produkte, ihr fortschrittlicher, zukunftsorientierter Entwicklungsansatz und ihr Gespür für Innovationen heben sie von anderen in der Modewelt ab. Wir sind stolz darauf, dass das Replay-Logo unsere Moto3-Maschinen im zweiten Jahr seit unserer Rückkehr in die Straßen-Weltmeisterschaft ziert. Wir freuen uns darauf, unsere produktive Beziehung mit Replay fortzusetzen."

Replay feiert 40-jähriges Jubiläum

Und das vermeldet Replay zur Zusammenarbeit: ""Die enge Partnerschaft mit Husqvarna Motorcycles ermöglicht es Replay, in der Motorradwelt gemeinsam mit einer Marke voranzuschreiten, die für ihr Engagement für Innovation und Fortschritt bekannt ist – der perfekte Partner für uns", so Matteo Sinigaglia, CEO Fashion Box SpA. "Authentische Erlebnisse zu schaffen ist etwas, auf das wir großen Wert legen – eine Überzeugung, die von Husqvarna Motorcycles geteilt wird und die der Schlüssel zur Entwicklung der starken Verbindung zwischen unseren beiden Marken ist."

Fashion Box, zu der die Marken Replay, Replay&Sons und We Are Replay gehören, feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen und auch dazu sollen die Huskys in den Pop-up-Stores ihren Beitrag zu den Feierlichkeiten beisteuern.

Fazit

Roségold-Optik ist nicht unbedingt Jedermanns Sache. Da es sich um limitierte Sondermodelle handelt, die es in nur sehr geringer Stückzahl geben wird, muss sich aber keiner der beiden Hersteller Sorgen um Latenhüter machen. Uns beschäftigt eher die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass sich ein Jeans-Käufer im Replay-Store spontan für eine Supermoto entscheidet ...