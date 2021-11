Aprilia RS 660 Limited Edition Sondermodell zu US-Erfolgen

In den USA hat die RS 660 im abgelaufenen Jahr den Twins Cup dominiert. Aprilia feiert das mit einer limitierten Sonderserie, die auf der EICMA vorgestellt wird.

Im Rahmen der US-Motorradmeisterschaften lässt Veranstalter MotoAmerica auch einen Twins Cup ausfahren. Den hat im abgelaufenen Jahr Aprilia mit der neuen RS 660 dominiert. Um den US-Motorsporterfolg zu feiern, legt Aprilia seinen Mittelklasse-Sportler als Limited Edition auf. Premiere feiert die auf der EICMA 2021 in Mailand.

Sonderlack und etwas Zubehör

Weil das Thema USA ist, trägt die RS 660 ein Farbkleid im Stars-and-Stripes-Look, das das Thema der US-Flagge aufnimmt. Das Design lehnt sich dabei an das der Rennmaschine von Kaleb De Keyrel an, den US-Twins-Cup-Sieger, mit dem er sich für eine Gaststart-Einladung beim Lauf in Vallelunga bedankt hat.

Zur weiteren Ausstattung des Sondermodells zählen eine Einmannsitzbank (die Serienbank gibt es dazu), eine erhöhte Racing-Scheibe, eine Software, die es erlaubt das Schaltschema umzudrehen, sowie eine Tankplakette die die Limitierung und die fortlaufende Seriennummer zeigt. Technisch bleibt die RS 660 unverändert.

Limitiert ist das Sondermodell übrigens auf 1.500 Exemplare. Preise und einen Marktstarttermin nennt Aprilia noch nicht.

Fazit

Aprilia hat in den USA zehn der 13 Läufe zum Twins Cup gewonnen. Gesamtsieger Kaleb De Keyrel erhielt daraufhin einen Gaststart in Europa, zu dem er ein speziell designtes Motorrad mitgebracht hat. Das stand Pate für die nun aufgelegte Sonderserie. Nette Idee, aber ein italienisches Sportmotorrad im amerikanischen Look muss man halt mögen.