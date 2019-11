Aprilia RSV4 RR und Tuono RR Misano Limited Edition für Nordamerika

Auch in den USA hat der italienische Motorradhersteller Aprilia viele Fans. Für 2020 bedenken die Italiener ihre US-Kunden mit neuen Sondermodellen auf Basis der Aprilia RSV4 RR und der Tuono RR.

Design im Reggiani-Look

Kennzeichen der Misano Limited Edition sind unter anderem ein großes A auf Tank und Verkleidung sowie ein Tricolor-Design in den Farben Grün, Rot und Weiß, das an die Rennmaschine von Loris Reggiani erinnern soll, mit der er 1987 in Misano siegte. Ergänzend werden an beiden Maschinen Vorderradkotflügel aus Karbon verbaut. Mit an Bord sind zudem Lithium-Batterien Abgerundet wird das Misano-Paket mit Plaketten, die die fortlaufenden Seriennummern auf dem Tank sowie der oberen Gabelbrücke dokumentieren.

Technisch bleiben beide Modelle unverändert. Die Aprilia RSV4 RR Misano Limited Edition wird zum Preis von 17.999 Dollar offeriert, die Aprilia Tuono RR 1100 Misano Limited Edition kostet ab 15.999 Dollar.