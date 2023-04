BMW M 1000 RR von TT-Sieger Hickman versteigert BMW M 1000 RR für 127.000 Euro: TT-Superbike

Für 112.700 Britische Pfund kam diese BMW M 1000 RR unter den Hammer, umgerechnet circa 127.000 Euro. Versteigert wurde sie am 22. April 2023 vom Auktionshaus Bonhams im Rahmen des Spring Stafford Sale.

112.700 Britische Pfund für das Sieger-Superbike

Zwar ist eine BMW M 1000 RR für über 30.000 Euro sowieso sehr hochpreisig, doch dieses Exemplar erzielte bei der Auktion mehr als das Vierfache. Und das, obwohl es sich um ein gebrauchtes Fahrzeug handelt. Doch genau das machte diese BMW so wertvoll: Mit ihr hatte Peter Hickman bei der Isle of Man Tourist Trophy 2022 die beiden Top-Klassen Superbike TT und Senior TT gewonnen.

Von Hickmans Team FHO Racing war das Sieger-Superbike zur Bonhams-Auktion in Stafford angemeldet worden. Erwartet wurden zwischen 80.000 und 100.000 Britische Pfund, was vom Höchstgebot mit 112.700 Britische Pfund übertroffen wurde. Wer dafür den Zuschlag erhielt, wurde nicht genannt.

Gebraucht und ungewaschen

Ganz bewusst wurde dieses bereits geschichtsträchtige Motorrad ungewaschen präsentiert, mitsamt den Insekten von der Isle of Man, die seit Juni 2022 auf der Frontverkleidung kleben. Rundum in unverändertem Zustand seit dem Sieg bei der Senior TT 2022. Und diese Fliegen sind besonders heftig zerschmettert.

Denn auf dem weltweit einzigartigen, berühmt-berüchtigten und rund 61 Kilometer langen Mountain Course der Isle of Man werden mittlerweile Höchstgeschwindigkeiten weit über 300 km/h erreicht. Bei Peter Hickman wurden während der Senior TT 321 km/h aufgezeichnet.

Superbike BMW M 1000 RR

Mit dieser BMW M 1000 RR fuhr Peter Hickman bei der Isle of Man Tourist Trophy 2022 in den "offenen" Klassen Superbike und Senior TT – und gewann. Dazwischen gewann er auch in der Klasse Superstock, allerdings auf einer anderen, seriennahen BMW M 1000 RR. Dieses nun versteigerte Exemplar ist weitgehend auf dem technischen Stand einer Werks-Rennmaschine der Superbike-Weltmeisterschaft in der Saison 2022.

Unter anderem bedeutet das: verstärktes Chassis mit Suter-Schwinge und Öhlins-Komponenten sowie von BMW präparierter Reihenvierzylinder-Motor Version 7.1 – mit weit mehr als den zugrunde gelegenen 212 M-Standard-PS. Weitere spezifische Details sind die Titan-Abgasanlage von Akrapovic, die verstärkte STM-Kupplung und der auf 24 Liter vergrößerte Benzintank.

Umfrage 31349 Mal abgestimmt Zum Ersten, Zweiten uuuund ...! Wer würde bei einer echten Auktion ein Motorrad kaufen? Ich mache nichts anderes. So ein bisschen Nervenkitzeln wäre schon toll. mehr lesen

Fazit

Das rennsportgeschichtsträchtige BMW-Superbike, mit dem Peter Hickman 2022 die Top-Klassen Superbike und Senior TT der Isle of Man Tourist Trophy gewann, wurde im April 2023 von Bonhams in Stafford versteigert. In unverändertem, sogar ungewaschenem Zustand. Für 112.700 Britische Pfund, umgerechnet circa 127.000 Euro. Wer der Höchstbietende war und diese besondere BMW M 1000 RR nun besitzt, wurde nicht genannt.