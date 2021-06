BMW S 1000 RR Isle of Man Edition Keine TT, kein Problem

Die TT auf der Isle of Man fällt 2021 zwar erneut aus, BMW Frankreich legt dennoch ein limitiertes Isle of Man-Sondermodell der S 1000 RR auf.

BMW brinmgt in Frankreich eine neue Limited Edition an den Start. Die BMW S 1000 RR Isle of Man Edition soll als Bindeglied zwischen der Welt der BMW M Automobile und dem legendären Straßenrennevent TT auf der Isle of Man fungieren. Der Supersportler bleibt exklusiv dem französischen Markt vorbehalten und ist auf nur 50 nummerierte Exemplare limitiert.

Sonderlack vom M3 Competition

Die Initialzündung für das Sondermodell lieferte der kürzlich neu vorgestellte BMW M3 Competition in der Metallic-Farbe M Isle of Man Green, die sich jetzt auch an der 1.000er-BMW wiederfindet.

BMW

Zur weiteren Sonderausstattung der BMW S 1000 RR gehören eine Alarmanlage, ein Sozius-Kit, eine Akrapovic-Titan-Komplettauspuffanlage, das Dynamic Paket mit DDC, Heizgriffen und Tempomat, das Sportpaket, das Race Paket mit Leichtbau-Akku, M Schwinge, M Schmiedefelgen, Fahrmodi Pro und M Federwegverstellung sowie das M Carbon-Paket. Wir sprechen also quasi von Vollausstattung.

Ergänzend fährt die BMW S 1000 RR Isle of Man Edition mit einer getönten Scheibe, mit gelber Folie getönten Scheinwerfern, einem Karbon-Tankdeckel sowie einem BMW S 1000 RR Isle of Man Edition-Schriftzug oben auf dem Tank vor. Abgerundet wird die Sonderedition mit einem schwarzen Keramiklack für die Abgasanlage, kupferfarben lackierten Schmiederädern und Alcantara-Bezügen für die Sitzbrötchen. Die darin eingearbeiteten kontrastierenden Lederbänder schlagen mit ihrem Design wiederum die Brücke zur Merino Silverstone-Polsterung des neuen BMW M3 Competition und des BMW M4 Competition Coupés.

Nur 50 Stück zu je 33.005 Euro

Die BMW S 1000 RR Isle of Man Edition, die am vergangenen Wochenende im Rahmen der BMW Passion Tour auf der Rennstrecke in Magny-Cours vorgestellt wurde, kann ab sofort bestellt werden. Wer jetzt zuckt, sollte bereits 33.005 Euro für den Kaufpreis bereithalten.

Fazit

Auf nur 50 Exemplare limitiert ist das jetzt von BMW in Frankreich vorgestellte Sondermodell BMW S 1000 RR Isle of Man Edition. Kaufen dürfen eigentlich nur Franzosen zu Preisen ab 33.005 Euro.