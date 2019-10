Kawasaki Ninja 250 Viertel-Liter-Renner für Asien

Für den asiatischen Markt legt Kawasaki eine neue Supersport-250er auf. Das neue Bike wurde in Indonesien vorgestellt. Die große Bühne betritt sie aber erst auf der Tokyo Motor Show.

Auf den asiatischen Märkten sind kleinvolumige Supersportler begehrt, entsprechend wird dieses Segment von den großen Anbietern auch bedient. Kawasaki hat jetzt in Indonesien die neue Ninja 250 vorgestellt, die eigentliche Weltpremiere ist aber erst für die Tokyo Motor Show Ende Oktober geplant.

Kawasaki

Optisch entspricht die neue Kawasaki Ninja 250 nahezu der bei uns bekannten Ninja 400. Zu haben ist die neue 250er in zwei Farbvarianten. Zur Serienausstattung gehören ABS sowie ein schlüsselloses Fahrberechtigungssystem, wie es auch schon an der Kawasaki GTR 1400 zu haben ist. Technische Daten nennt Kawasaki noch nicht. Der neue Modelljahrgang dürfte sich auf dem Niveau der Vorgängermodelle bewegen. Hier leistete der 249 cm³ große Reihenzweizylinder mit Vierventiltechnik und Einspritzung 39 PS und 23,5 Nm. Das Gewicht wurde mit 164 Kilogramm angegeben. Geschaltet wurde per Sechsgang-Getriebe.