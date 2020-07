Kawasaki ZX-6R KRT Edition 2021er Farbvariante in Japan enthüllt

In Japan geht die 2021er Kawasaki ZX-6R ab 1. August 2020 an den Start. Jetzt wurden die neuen Farben für den neuen Modelljahrgang enthüllt.

In Deutschland wird das Supersportmodell Kawasaki ZX-6R aktuell in den Farbkombinationen Lime Green / Ebony und Metallic Spark Black / Metallic Flat Spark Black offeriert. In Japan tritt ab dem 1. August 2020 bereits der 2021er Jahrgang des kleinen Sportmodells an.

Auf der Internetseite der Japaner sind die neuen Farben für den 2021er Jahrgang bereits zu sehen. Als Basisfarbkombination wurde für die ZX-6R grau und weiß gewählt.

Kawasaki Kawasaki ZX-6R: Neue Basisfarbkombination für Japan.

Optional kann die 636er auch als KRT Edition geordert werden. Dann lehnt sich die grün/schwarz/weiß/rote Farbkombination an die aktuelle Lackierung der Maschinen in der Superbike-WM an. Indische Medien haben auch noch eine grau-grün-schwarze Farbkombination für den neuen Modelljahrgang gesichtet.

Technisch scheint sich zum neuen Modelljahr, abgesehen von einer Euro 5-Anpassung, nichts zu verändern. Ob die in Japan gezeigten neuen Farben auch nach Europs und nach Deutschland kommen ist noch nicht bekannt.