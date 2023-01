Neue Yamaha R-Modelle Racing-Triple Yamaha YZF-R9 für 2024

Die Sportbikes R1, R3 und R6 kennen wir bereits aus dem Hause Yamaha. Ebenso die in Asien angebotenen Modelle mit kleinem Hubraum, die R15 und R25. Und die R7 hat es bereits ins Modellprogramm von Yamaha geschafft. Von einer R2, einer R4 oder gar einer R9 war bisher aber noch nicht die Rede. Das ändert sich mit den neuesten Markennamen, die Yamaha sich schon Anfang 2021 beim japanischen Patentamt schützen ließ.

Folgende Markennamen ließ Yamaha sichern:

YZF-R1

YZF-R2

YZF-R3

YZF-R4

YZF-R5

YZF-R6

YZF-R7

YZF-R8

YZF-R9

YZF-R15

YZF-R20

YZF-R25

Hinzu kommen die Kurzversionen R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R15, R20 und R25.

Die Anmeldung der Markennamen bedeutet nicht notwendigerweise, dass Yamaha diese Modelle alle in Planung hat oder die Modellbezeichnungen tatsächlich verwenden wird. Der Schutz einzelner Marken kann prophylaktisch sein, also, dass man sie zur Verfügung hat, falls man sie doch einmal benötigt. Es kann aber auch schlicht eine Strategie sein, um zu verhindern, dass andere den entsprechenden Markennamen verwenden. Das japanische Markenrecht sieht allerdings vor, dass man die Löschung einer eingetragenen Marke beantragen kann, wenn die Marke innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht benutzt wurde. Deshalb gehen wir davon aus, dass Yamaha nicht nur einen der aufgeführten Namen in den nächsten Jahren verwenden wird.

Yamaha YZF-R7 kam 2022

Die Supersport-Version der MT-07 ergänzte als Yamaha YZF-R7 das Modelljahr 2022 der Dunkelblauen. Hier treffen 74 PS auf 188 Kilogramm. Dazu gibt es eine Vollverkleidung und einen neuen Vorderbau. Preis 2023: ab 10.249 Euro.

Yamaha YZF-R9 für 2024?

Für eine Yamaha YZF-R9 stünde ebenfalls schon ein famoser Motor bereit, nämlich der der MT-09. Dort leistet der 890 cm³-Dreizylinder aktuell 119 PS bei 10.000/min sowie 93 Nm bei 7.000/min. Wie bei der R7 dürfte die Technik der MT-09 für die R9 weitgehend übernommen werden. Drumherum sorgen eine Vollverkleidung und ein neu gestaltetes Heck für den sportlichen Look. Bei den Bremsen besteht nicht unbedingt Upgrade-Bedarf. Dass die R9 kommt, wird immer wahrscheinlicher, denn: Nach dem eingetragenen Patentschutz für die Modellbezeichnung in Japan hat Yamaha sich die YZF-R9 auch beim europäischen und beim indischen Patentamt schützen lassen. Im Oktober 2022 tauchte dann schon der Schriftzug YZF-R9 auf, der schon bald auf der dunkelblauen Verkleidung der fertigen R9 zu sehen sein dürfte.

Yamaha

Unsere japanischen Kollegen von Autoby veröffentlichten im Dezember 2022 ihre computergenerierte Vorstellung von der Yamaha YZF-R9. Nach ihren Informationen aus japanischen Insiderkreisen soll die R9 im November auf der EICMA 2023 in Mailand präsentiert werden und dann im Frühjahr 2024 in den Handel kommen.

Shinji Miyakubo/Autoby Motor Magazine So stellen unsere japanischen Kollegen von Autoby sich die Yamaha YZF-R9 vor. In weiß-rotem Dekor zum 25-jährigen Jubiläum der YZF-R1.

Weitere YZF-R-Modelle

Und die weiteren R-Modelle in der langen Liste? Im Moment hat Yamaha keine Motoren, die für die anderen Hubraumklassen in Frage kämen. Davon einmal abgesehen erscheint es kaum sinnvoll, neben einer R7 auch noch eine R8 zu bringen und einer R3 noch eine R4 zur Seite zu stellen. Einige der Markennamen könnten eventuell marktspezifisch genutzt werden, um lokale Zulassungsanforderungen zu erfüllen. Honda bietet beispielsweise 400er-Versionen seiner CB 500-Modelle in Japan an. Möglich, dass Yamaha mit der R4 und R5 Ähnliches vorhat.

Fazit

Die Yamaha R7 auf Basis der MT-07 hat den Sprung vom Gerücht ins Modellprogramm bereits geschafft, sie kam 2022 in den Handel. Wahrscheinlich für 2024 folgt demnächst die Yamaha YZF-R9 auf Basis der MT-09. Mit entsprechendem Markenschutz samt Markenlogo hat Yamaha entsprechende Hinweise geliefert. Welche weiteren YZF-R-Modelle dann tatsächlich noch folgen, ist nicht bekannt.