Mit dem neuen Twin hat Suzuki bewiesen, ein großer Motorenbauer zu sein. Selten waren 776 Kubik so drehmomentstark abgestimmt und so selten waren 83 PS genug. Und das neue Chassis der GSX-8S und der V-Strom 800 ist so stabil wie beweglich, das Fahrwerk – ebenfalls in Suzuki-Tradition – mit einfachen Mitteln ausgezeichnet abgestimmt. Klar, dass diese Basis nicht nur 2 Modellen dient: Wie Yamaha mit der R7, geht Suzuki den Weg in Richtung Supersport und bringt die GSX-8R – wohl schon 2024.