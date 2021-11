Yamaha R1 GYTR VR46 Tribute Eine Dankeschön-R1 für Vale

26 Jahre lang hat Valentino Rossi den Motorradrennsport mitgeprägt. Der Italiener holte neun Weltmeistertitel in der MotoGP, der 250er und der 125er-WM. Auf seinem Konto stehen auch 115 Siege und 235 Podestplätze bei 425 Rennstarts. Jetzt verabschiedet sich Rossi vom aktiven Rennsport und Yamaha sagt Danke. Danke mit einer ganz speziell für Rossi entworfenen R1. Die Yamaha R1 GYTR VR46 Tribute wurde auf der EICMA an Vale übergeben.

Viele Superbike-Teile

Die Yamaha R1 GYTR VR46 Tribute ist als Trackday-Bike konfiguriert. In ihr stecken schon alle Teile der 2022er GYTR-Kollektion sowie viele Teile des Werks-Superbikes. Die spezielle Lackierung lieferte Aldo Drudi, Rossis Freund und Langzeit-Helmdesigner. Zu den feinen Parts an der Tribute zählen unter anderem ein neues Karbon-Verkleidungs-Kit und ein Vollkarbon-Heckhilfsrahmen sowie ein auf 22 Liter Volumen vergrößerter Tank, wie er auch in der WSBK gefahren wird. Ebenfalls vom Werkssuperbike entliehen wurden die Schwinge, die einstellbaren Gabelbrücken, die Öhlins-Federelemente, die komplette Brembo-Bremsanlage die Elektronik und das Racing-Dashbord.

Yamaha

Ergänzend wandern aus dem GYTR-Teileprogramm noch Marchesini-Räder, ein Akrapovic-Auspuff, Schalter, Griffe und Rasten, Kühler und neue Kupplungsteile ans Bike.

Wer weiß, vielleicht sieht man die Motorrad-Legende von Tavullia vielleicht bald dabei wie sie auf der Strecke von Misano ein paar lockere Trainings-Runden auf der Tribute dreht. Yamaha sagt: Grazie Vale!

Fazit

Yamaha verabschiedet sich mit einem ganz speziell aufgebauten Trackday-Bike von Valentino Rossi. Die Yamaha R1 GYTR VR46 Tribute ist mit zahlreichen Teilen aus dem Werks-Superbike bestückt und wurde auf der EICMA an Rossi übergeben.