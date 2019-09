Yamaha YZF-R6, YZF-R3 und YZF-R125 Modelljahr 2020 Neue Farben für die Supersport-Modelle

Für das Modelljahr 2020 stehen für den Mittelklasse-Supersportler Yamaha YZF-R6 und die kleineren Sportmodelle Yamaha YZF-R3 sowie Yamaha YZF-R125 neue Grafikdesigns und Farbvarianten zur Verfügung. Die Farbvariante Icon Blue spiegelt das Design der offiziellen Yamaha-Werksrennteams wieder und soll optisch die Verwandtschaft der YZF-R-Serienmotorräder und der Wettkampfbikes hervorheben.

Yamaha YZF-R6 2020

Die Yamaha YZF-R6 wird es in Icon Blue und Midnight Black geben. Im Gegensatz zum Blau des Modelljahres 2019 kombiniert die 2020er-R6 ihre blaue Haut mit Silber statt mit Schwarz. Für die schwarze R6 gilt 2020: es geht noch schwärzer. Den Schriftzug, den sie im laufenden Modelljahr noch in Silber tragen durfte, wird für das Modelljahr 2020 schwarz eingefärbt. Alle Verkleidungsteile sind matt gehalten, außer dem Tank, der darf glänzen.

Yamaha YZF-R3 2020

Auch für die Yamaha YZF-R3 stehen die beiden Farbvarianten Icon Blue und Midnight Black zur Auswahl. Und auch sie verzichtet im Modelljahr 2020 in der blauen Variante komplett auf schwarze Verkleidungselemente: Frontfender, R3-Schriftzug und Heck sind stattdessen in Silbergrau gehalten. In Midnight Black verzichtet sie ebenfalls auf den 2019 noch hellen Schriftzug an der Verkleidung, sodass ein ungeübtes Auge jetzt noch genauer hinsehen muss, um zu erkennen, um welche R es sich genau handelt.

Yamaha YZF-R125 2020

Und – Überraschung – für die kleinste R in Icon Blue gilt dasselbe. Die schwarze Farbvariante heißt bei ihr aber Tech Black und trägt einen hellen „R125“-Schriftzug auf der Seitenverkleidung. Außerdem gibt es die Yamaha YZF-R125 auch noch in Competition White mit schwarzen und neongelben Verkleidungselementen und neongelben Felgen als absoluten Blickfang.