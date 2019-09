Ducati versteigert Panigale V4 25 Anniversario 916 Erlös geht an Carlin Dunne-Foundation

2018 siegte Carlin Dunne beim Pikes Peak-Bergrennen und holte damit den Titel bei den Zweirädern für Ducati zurück. 2019 kam der US-Amerikaner und Ducati-Werksfahrer beim Rennen am Pikes Peak ums Leben. Er stürzte und erlag kurz darauf seinen Verletzungen (30. Juni 2019). Der „King of the Mountain“ führte mit über sieben Sekunden Vorsprung das Feld an und stürzte wenige Meter vor der Ziellinie. Dunne starb im Alter von nur 36 Jahren. Er war dreimaliger Champion beim Pikes Peak Hillclimb.

V4 25 Anniversario 916 im Wert von 48.600 US-Dollar

Zum Gedenken an Carlin Dunne versteigert Ducati nun eine von 500 Panigale V4 25 Anniversario 916. Konkret geht es um das Modell Nummer 5, denn das war die Startnummer des Ducati-Werksfahrers. Die Versteigerung läuft vom 5. bis 15. September. Derzeit wurden 16 Gebote abgegeben, der Preis liegt bei aktuell 48.600 US-Dollar (9. September 2019). Die Auktion läuft auf einer speziellen eBay-Seite, die Kaufabwicklung muss über einen amerikanischen Händler erfolgen. Der Fahrzeugwert beläuft sich, laut Ducati, auf 42.500 US-Dollar.

Eine Lederkombi von Chaz Davies in der speziellen Ausführung des Laguna Seca World Superbike-Laufs ist Teil der Auktion. Die Rennkombi wurde bei der Präsentation der Panigale V4 25° Anniversario 916 im Rahmen des WSBK-Laufs in Laguna Seca gezeigt. Das Design orientiert sich am Look von Carl Fogarty und dessen glorreichen 916 Superbikes.

Einnahmen gehen an Carlin Dunne-Foundation

Die Einnahmen gehen an die Carlin Dunne-Foundation, die Extremsportler mit Schutzausrüstung und Rehabilitationsprogrammen unterstützt. Unabhängig von der Panigale V4 Auktion ist die Carlin Dunne-Foundation zudem in das eBay for Charity-Programm aufgenommen worden. Hier können Personen und Organisationen, die die Foundation direkt unterstützen möchten, beim Einstellen eines Artikels, die Carlin Dunne-Foundation als Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl festlegen.

2020 keine Bikes beim Pikes Peak

Kurz nach Carlin Dunnes tödlichem Unfall beschloss der Veranstalter: 2020 werden keine Motorräder für das Bergrennen am Pikes Peak zugelassen. Dunne war bereits der dritte Motorradfahrer seit 2014, der auf der Strecke zu Tode kam. Ob Motorräder in den folgenden Jahren wieder antreten dürfen, wird noch diskutiert.