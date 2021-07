FIM E-Xplorer World Cup Elektro-Offroadrennserie ab 2022

Unter dem Titel E-Xplorer World Cup sollen nach den jetzt von der FIM vorgestellten Plänen sollen zehn Teams mit jeweils zwei Fahrern antreten, wobei Teams dazu verpflichtet werden sollen, jeweils einen Mann und eine Frau unter Vertrag zu nehmen.

Die erste Rennsaison könnte nach den Vorstellungen der Serienverantwortlichen bereits im Frühjahr 2022 starten. Geplant wären fünf Läufe pro Saison. Angedacht sind naturbelassene Pisten oder sogar Terrains im urbanen Gebiet.

Gefahren werden soll auf rein elektrisch angetriebenen Enduros mit einem Maximalgewicht von 130 Kilogramm. Derzeit laufe zudem ein umfangreiches Testprogramm, in dessen Rahmen auch die Anforderungen für mögliche Herstellerengagements geprüft werden.

Prominente Unterstützer

Die Veranstalter verkünden zudem, dass es bereits erste Anfragen von namhaften Herstellern sowie bekannten Offroadfahrern geben soll. Weitere Details wollen die Organisatoren in naher Zukunft bei einem globalen Launch Event bekanntgeben. Dann könnte möglicherweise auch schon ein erster Entwurf für einen Rennkalender stehen. Denkbar sind laut Angaben der Organisatoren Events in den USA und/oder in der Schweiz.

Die treibende Kraft hinter dem E-Xplorer World Cup ist Valentin Guyonnet, der über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung als Teil des Motorsport-Weltverbandes verfügt und als CEO der Organisation agiert. Unterstützt wird er von Carina Munte, Sportmarketing- und Evententwicklerin, als COO. Weiterer Support kommt von Alejandro Agag, CEO von Extreme E und Chairman der Formel E und der E1-Serie, sowie Eric Peronnard, Promoter und Sportberater von ESPN X-Games und Red Bull Straight Rhythm.

Fazit

Enduro-Rennen mit elektrisch angetriebenen Maschinen – das ist der Plan hinter der Rennserie E-Xplorer World Cup, der bereits 2022 starten könnte.