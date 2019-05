Da Harley-Davidson bei seinem bewährten Stammpublikum nicht mehr wachsen kann, suchen die Amerikaner ihr Heil in neuen Segmenten und Märkten. Mit der LiveWire steigt man bei den Elektromotorrädern ein, weitere E-Modelle sind fest eingeplant.

Kleine Indien-Harleys für rund 4.000 Euro

Wachstumschancen sieht man aber auch auf dem indischen sowie dem gesamten asiatischen Markt. Hier sind allerdings keine hubraumstarken Cruiser und Chopper angesagt. Gerade der indische Markt expandiert enorm. Das haben bereits BMW und KTM erkannt und hier mit lokalen Partnern entsprechende Modelle aufgelegt. BMW fertigt die G 310 R und die G 310 GS zusammen mit TVS Motors. KTM hat sich für die Fertigung seiner kleinen Modelle mit Bajaj zusammengetan.

Jetzt scheint auch Harley-Davidson diesen Beispielen zu folgen. Wie indische Medien berichten, werden bei Harley-Davidson bereits Modelle mit weniger als 500 cm³ Hubraum entwickelt. Als technische Basis könnten die bereits teilweise in Indien gefertigten 750er-Modelle dienen. Insider gehen davon aus, dass Harley sich für die Produktion noch einen lokalen Partner suchen wird. Preislich dürften sich die Einsteiger-Harleys an der Royal Enfield Interceptor 650 orientieren, die in Indien für umgerechnet rund 3.200 Euro angeboten wird. Wir erwarten für die kleinen Harleys Preise von umgerechnet rund 4.000 Euro.

Erste Modelle der neuen Sub-500er-Generation könnten bereits auf der EICMA 2019 in Mailand gezeigt werden.