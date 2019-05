Marquez kommt nicht weil er Leipzig- oder Bayern-Fan ist, er kommt um in Sachen GP-Sachsenring Werbung zu machen. Der GP Sachsenring läuft vom 5. bis zum 7. Juli.

RB Leipzig empfängt am vorletzten Bundesliga-Spieltag in der heimischen Arena am 11. Mai den Rekordmeister FC Bayern München, Márquez dreht vor dem Anpfiff in der rund 43.000 Zuschauer fassenden Red Bull Arena eine Demo-Runde. Was genau zu erwarten ist, ist noch nicht bekannt. Im Anschluss steht der MotoGP-Weltmeister dem Leipziger Stadionsprecher Tim Thoelke sowie Honda-Testfahrer und ServusTV-Experte Stefan Bradl Rede und Antwort.