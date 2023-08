Triumph hat aber nicht vor, sich auf diesen Ergebnissen auszuruhen. Als nächstes steht das Getriebe im Vordergrund, dass für die Saison 2024 schon spürbare Verbesserungen bringen soll und ab der Saison 2025 dann komplett neu entwickelt sein Debüt geben wird. Steve Sargent, Chief Product Officer bei Triumph: "Das neue Renngetriebe wird einen großen Unterschied zu den Ergebnissen machen, die die Fahrer in der Moto2 derzeit auf der Strecke erzielen können. Im Vorfeld testet und entwickelt unser Ingenieursteam bereits Verbesserungen bei den Gangwechseln und prüft laufend Bauteile nach dem Einsatz in den diesjährigen Moto2-Rennen."

Und Steve Sargent von Triumph scheint auch mit der Auswirkung auf die Verkäufe zufrieden: "Die Moto2TM ist nach wie vor eine hervorragende Plattform, um die Leistung und Performance unserer 765er Triple-Motoren zu präsentieren und die Nachfrage nach der neuen Street Triple 765-Reihe zu steigern. In den letzten fünf Jahren haben wir das Rennmotorenprogramm genutzt, um den 765er Motor stetig zu verbessern und Erkenntnisse zu gewinnen, die in die Weiterentwicklung unserer Serienversion der Street Triple 765-Modelle eingeflossen sind. Unser Ruf für exzellente Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und beste Leistung in unserer Klasse ist kontinuierlich gewachsen, was wiederum unsere weltweiten Verkäufe antreibt."