Superbike-WM im TV/Stream Übertragung bis Ende 2022 gesichert

Im laufenden sowie im folgenden Jahr können sich Superbike-Fans entspannt zurücklehnen und ihre Rennserie live und kostenlos verfolgen.

Der österreichische Sender ServusTV hat den Vertrag mit Lizenzgeber Dorna Sport verlängert und wird für zwei weitere Jahre die Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) in Österreich, Deutschland und der Schweiz übertragen. Die Vereinbarung umfasst die Ausstrahlungsrechte für alle Verbreitungswege und schließt auch die Rahmenrennen (WorldSSP und WorldSSP300) mit ein.

ServusTV wird alle Rennen live im TV und/oder auf der Online-Sportplattform ausstrahlen. Alle Live-Übertragungen sind auch über Mobile- und Smart-TV-App verfügbar.

Cortese wird TV-Experte

Zudem hat sich der Sender für die Superbike-Berichterstattung personell verstärkt. Das ServusTV-On-Air-Team wird in diesem Jahr verstärkt durch Rennfahrer Sandro Cortese, der in der letzten Saison selbst noch in der Superbike-WM aktiv war. Er unterstützt Kommentator Philipp Krummholz am Mikrofon und wechselt sich mit Experte Stefan Nebel ab.

Die WSBK startet in diesem Jahr Corona bedingt mit Verspätung in die neue Saison. Los geht es vom 21. bis 23. Mai im spanischen Aragon. Insgesamt stehen 13 Rennwochenenden auf dem Programm. Als neue Rennstrecken ergänzen der Circuit de Navarra (Spanien) und das Autodrom Most in Tschechien den Rennkalender.

Fazit

Servus TV hat sich für zwei weitere Jahre die Übertragungsrechte der Superbike-WM gesichert. Fans können ihre Rennserie damit bis Ende 2022 per Stream oder im TV live verfolgen.