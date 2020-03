Toni Bou trotzt dem Corona-Virus Trial-Weltmeister bleibt daheim

Der Corona-Virus ist in diesen Tagen das Thema schlechthin. Wie man der Verbreitung den Kampf ansagt, zeigt Trial-Weltmeister Toni Bou in einem neu auf YouTube veröffentlichtem Video.

Dass mit den Corona-Auswirkungen nicht zu spaßen ist, liegt spätestens seit Beginn dieses Monats auf der Hand. Immer mehr Arbeitnehmer arbeiten von zu Hause aus, große Veranstaltungen wurden abgesagt und spätestens beim Blick in die Supermarktregale wird deutlich, wie ernsthaft die derzeitige Lage ist. Politiker diskutieren derzeit übrigens auch über eine Ausgangssperre, die die meisten Menschen dazu zwingen würde, daheim zu bleiben – was auf Dauer natürlich zu Langeweile führen könnte, aber ohne Frage notwendig sein könnte, um den Virus zu bekämpfen.

Mit dem Trial-Bike vor dem Badezimmerspiegel

Dass auch im Eigenheim viele Dinge gemacht werden können, die man nicht unbedingt erwartet, zeigt der 27-fache Trial-Weltmeister Toni Bou in einem neuen YouTube-Video, welches wir euch nicht vorenthalten möchten. Im Video zeigt Bou, dass er seine unumstrittenen Trial-Künste auch in den eigenen vier Wänden vollführen kann. Dabei manövriert die spanische Trial-Legende seine Montesa morgens durch verschiedene Räume. Auch Treppen und Aufzüge stellen dabei kein allzu großes Hindernis dar. Sogar das Zähneputzen auf dem Trial-Bike ist möglich, zumindest wenn man Toni Bou heißt.

Zwar wissen auch wir, dass nicht jeder von uns ein großes Haus und eine Trial-Maschine besitzt, trotzdem finden wir es positiv, dass eine bekannte Person des öffentlichen Lebens als Vorbild vorangehen möchte. Toni Bou hat in seiner Karriere bereits satte 27 Weltmeistertitel gesammelt. Der 33-Jährige hatte sich erst vor einigen Wochen seinen letzten Titel gesichert. In einem Interview verriet der Spanier übrigens, dass er täglich drei Stunden trainiert – der Erfolg kommt also nicht von ungefähr. Der Spanier hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, seinen ausgeübten Sport voranzubringen und bekannter zu machen.