Schön, auch mal wieder zu genießen, wie solch ein schmal bereiftes "Rennerle" schon auf den Hauch vom Hauch eines Lenkimpulses in Schräg­lage klappt. Die Aprilia Tuono 125 mit ihrem breiten Rohrlenker kann das sogar noch um eine Winzigkeit leichtfüßiger als die Aprilia RS 125, die dafür mehr Druck aufs Vorderrad und ein besseres Gefühl für den Grip des Vorderreifens bringt. Davon bot das Mitas-Gummipärchen, MC 25 Bogart genannt, in den kühlen Vormittagstunden nicht allzu viel. Besser wurde der Grip nachdem die Sonne sich durchgesetzt und den Asphalt erwärmt hatte. Das mahnt zur Vorsicht bei Kälte und Nässe.

Bevor ich überhaupt auf die Idee kam, das ABS ernsthaft auszuprobieren, zogen mich Aprilia RS 125 und Aprilia Tuono 125 jedoch auf andere Weise in ihren Bann. Auf der Teststrecke des Baden Driving Center galt es, Fahrlinien, Schalt- und Bremspunkte zu optimieren. Vor allem aber möglichst wenig Kurvenspeed zu verschenken und so früh das Gas aufzureißen, wie nur möglich. Ein Riesenspaß, der eine wichtige Erkenntnis erneuerte: Kleine Motorräder erziehen zu einem präzisen Fahrstil. Das gilt erst recht für die Aprilias, weil der kurz­hubige Einzylinder ordentlich Drehzahl braucht, um sein Potenzial zu entfalten. Schön, sich dieser Aufgabe mal wieder zu stellen in unseren leistungsverwöhnten Zeiten.

ABS mit funktionierender Überschlagserkennung

Was die Abstimmung von Gabel und Federbein betrifft, bewegen sich Aprilia RS 125 und Aprilia Tuono 125 eher auf der weichen, mild gedämpften Seite. Das ist auch grundsätzlich in Ordnung; in der Regel bringt die Zielgruppe ja auch weniger Gewicht aufs Motorrad als der Tester mit voll ausgereifter Statur. In Sachen Ansprechverhalten kann die Federung jedoch noch zulegen, und bei der Gabel ist das mit zunehmender Laufleistung auch wahrscheinlich. Die von uns getesteten Aprilia RS 125 und Aprilia Tuonos 125 waren gerade mal eingefahren.

Die Bremsanlage überstand in einem ersten Testzyklus eine Reihe von Vollbremsungen bis zum Stillstand ohne zu schwächeln. Die Regelintervalle des ABS waren zu spüren, setzten aber nicht hart ein, sondern sehr fein moduliert. Im nächsten Schritt ging es über einen äußerst rutschigen Belag, vorsichtig zunächst und dann mit über 80 km/h Anfangsgeschwindigkeit. Es war auf dem glatten Parkett nicht möglich, auch nur in leichter Schräglage zu bremsen, doch bei Geradeausfahrt steuerte die Elektronik die Blockierer sauber aus, ohne dass das Vorderrad aus der Spur geriet. Zu guter Letzt durfte das ABS zeigen, wie die Überschlagserkennung funktioniert, und auch diese Prüfung bestand es bei einem Reibwertsprung vom Rutschigen ins Griffige souverän. Die spektakulär gestylten Aprilia RS 125 und Aprilia Tuono 125 sind also nicht nur faszinierende, sondern auch seriöse kleine Motorräder.