Zwei Horex pro Tag

Die erste Abzweigung von der Bundesstraße auf ein kleines Allgäuer Landsträßchen: Gas zu, runterschalten, einlenken, Gas wieder anlegen... "Horex – unfassbar!" Der Sechszylinder nimmt das Gas an, als hätten ihn japanische Renningenieure programmiert. Schön direkt, aber ohne jegliches Ruckeln. Und das bei dem kurzhubigen VR-Motorenkonzept und den 1200 Kubik. Flink und gierig dreht der Motor nach oben. Ein Grund, dass die Horex VR6 Classic HL ihre Arbeit so ordentlich macht, wirbelt jetzt direkt vor mir um die ersten Kurven unseres Testritts. Martin Bauer, dreifacher IDM-Superbike-Meister und blitzgescheiter Ingenieur, leistete große Entwicklungsarbeit an der VR6. Und er war nicht der einzige Spezialist, den sich 3C-Carbon für dieses Projekt leistet. Top-Firmen wie HWA, Conti und Bosch entwickelten und bauten mit. Immer wieder versichert uns Jerschke, wie viel Entwicklungszeit und -geld er in die neue Horex investiert hat.

Beim morgendlichen Rundgang durch die Produktionshalle, in der etwa zwei Horex pro Tag in einer Edel-Manufaktur von Hand entstehen, zeigte uns Jerschke das zerlegte Herzstück der Horex. Kein Stein blieb beim Antrieb auf dem anderen. Seit der Firmenübernahme 2015 ist vom ursprünglichen Motor nur noch das Konzept eines eng gebauten Sechszylinder-V übrig. Einspritzung, Drosselklappeneinheit, Zylinderkopf, Pleuel, Kolben, die drei obenliegenden Nockenwellen und die Kurbelwelle inklusive Gehäuse, die größere Airbox mit anderen Ansaugtrichtern usw. – alles neu. Dazu kam das Ride by Wire, ein viel umfangreicherer Kabelbaum, der neue Sensoren integriert, ABS...