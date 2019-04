Foto: BMW/morebikes Der BMW-Prospekt liefert Namensklarheit

Das als Erlkönig erwischte Modell nimmt große Anleihen an der Villa d'Este-Studie, ohne aber ganz so radikal anzutreten. Lange wurde die Modellbezeichnung BMW F 850 GT gehandelt, ein jetzt aufgetauchter BMW-Prospekt für das Modelljahr 2019 zeigt aber, die tourensportliche Mittelklasse wird BMW F 850 RS heißen. Zudem sind jetzt erste Bilder zur Patentanmeldung der neuen BMW F 850 RS in Brasilien aufgetaucht. Wir erwarten die komplette Enthüllung auf der EICMA 2019.

Verkleidung wie an der Studie

Die komplette Frontverkleidung, die im Stil der S 1000 XR gehalten ist, wird offensichtlich nahezu unverändert von der Studie übernommen. Der Vorderradkotflügel fällt für den Alltagseinsatz hingegen deutlich größer aus als der an der 9cento. Wo die Studie noch einen Bugspoiler trug, finden sich am Erlkönig ein Sturzbügel und Zusatzscheinwerfer.

Deutlich modifiziert wurde für den Serieneinsatz auch der Endschalldämpfer. Der Schalldämpfer mit Stummelendrohren unter der Schwinge musste einem neben dem Hinterrad platzierten Auspuff weichen. Der zeigt zwei viereckige Endrohre, die aus einem Gehäuse entweichen. Auch trägt der Erlkönig einen Hauptständer.

Konventionelles Koffersystem am Heck

1/37 Auf dem Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018 gibt BMW einen Ausblick darauf, wie ein neues, aufregendes Adventure Sport-Modell aussehen könnte. Foto: BMW

Ebenfalls komplett umgekrempelt wurde das Heck. Die Stummelvariante mit elektromagnetisch gesicherten Koffern musste einer konventionellen Lösung mit viel Platz für den Sozius und Systemkoffern weichen. Der Erlkönig trägt zudem ein Topcase.

Beim Antrieb dürfte auch die BMW F 850 RS auf den bekannten 853 cm³ großen Zweizylinder aus der GS setzen. Dort leistet dieser 95 PS und 92 Nm. Der Endantrieb erfolgt über eine Kette, geschaltet wird per Sechsgang-Getriebe.