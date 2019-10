Honda Gold Wing (2020) Updates für das Touren-Flaggschiff

2018 präsentierte Honda eine Neuauflage der legendären Gold Wing. Nun, zwei Jahre später, spendiert der japanische Traditionshersteller dem Tourer-Flaggschiff einige Updates. Unter anderem wurde der Motor der 2020er-Modellvariante modifiziert. Es wurden Anpassungen am Einspritzsystem und beim Doppelkupplungsgetriebe (DCT), dass übrigens nun auch bei der Standardversion lieferbar ist, vorgenommen. Durch die Änderungen sollen sich die Manövriereigenschaften der Gold Wing vor allem im Schrittgeschwindigkeitstempo verbessert haben.

Nebelscheinwerfer nun serienmäßig

Ansonsten geht die Honda Gold Wing im Modelljahr 2020 mit etwas mehr Ausstattung an den Start. So sind bei der etwas schärferen „Tour“-Variante Nebelscheinwerfer nun serienmäßig an Bord. Auch das Navi erhält einige Updates und kann nun bis zu 99 Wegpunkte bei der Routenplanung speichern. Zudem sind bei beiden Versionen in Zukunft zwei USB-Schnittstellen dabei. Abgesehen davon wurde bei der Tour die Abstimmung des Fahrwerks optimiert, was sich positiv auf den Komfort auf längeren Reisen auswirken soll. Zudem profitiert die Tour im kommenden Modelljahr von größeren Haltegriffen für den Sozius.

Honda. Honda Gold Wing Tour mit DCT und Airbag in der Lackierung "Pearl Glare White" (2020).

Die Honda Gold Wing wird es im Modelljahr 2020 in zwei neuen Farbvarianten geben. Neu mit dabei sind die Varianten „Matte Ballistic Black Metallic“ (Basismodell mit DCT) und „Pearl Glare White“ (Tour-Modell mit DCT und Airbag). Alternativ werden weiterhin auch andere Farbvarianten angeboten. Zu den Preisen für 2020 hat sich Honda noch nicht geäußert.