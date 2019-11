Yamaha FJR1300 (2020) Sporttourer als Ultimate Edition

Seit gut 20 Jahren ist die Yamaha FJR1300 auf dem Markt. Jetzt blickt sie ihrem Karriereende entgegen. Aber nicht, ohne noch einmal nachzulegen. Auf der EICMA präsentiert sich der große Sporttourer in einer finalen Sonderedition – der FJR1300 Ultimate Edition.

Die tritt in einem exklusiven schwarzen Lackkleid mit goldenen Akzenten, goldenen Felgen mit FJR-Logo sowie zahlreichen schwarz gehaltenen Anbauteilen an. Zudem trägt sie eine höhere, elektrisch verstellbare Verkleidungsscheibe sowie zusätzliche Deflektoren. Einstellmöglichkeiten an Lenker und schwarzen Sitzbank mit goldenen Kontrastnähten und eingesticktem FJR-Logo sollen der Ergonomie dienen. Mit an Bord sind Hartschalenkoffer mit einem speziellen Finish, Heizgriffe und eine 12-V-Steckdose. Zu den Händlern rollt die Yamaha FJR1300 Ultimate Edition ab Dezember 2019. Preise wurden noch nicht genannt.