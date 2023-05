125er-Champs-Tester und -Testerinnen gesucht MOTORRAD sucht TesterInnen zwischen 16 und 18 Jahre

Die 125er-Champs, der größte 125er-Test von MOTORRAD. Bei dem sitzen aber nicht nur altgediente Redakteure auf den Bikes, sondern vor allem jugendliche TesterInnen zwischen 16 und 18 Jahren, die bereits den 125er-Führerschein besitzen. Und die suchen wir auch wieder für die 2023-Ausgabe der 125er-Champs. Dieses Jahr ist die Auswahl an 125er-Testbikes sogar noch größer als 2022.

9 unterschiedliche 125er warten auf euch, wollen am 1. und 2. Juli 2023 ausführlich Probe gefahren werden. Und dafür brauchen wir euch. Denn ihr fahrt mit uns nicht nur viele Kilometer mit diesen 125ern über die schwäbische Alb, sondern ihr bestimmt und wählt, welches Bike der 125er-Champ 2023 wird. Klingt gut? Dann sofort bewerben. Was ihr mitbringen solltet? Hier mal in aller Kürze die wichtigsten Stichpunkte:

Du besitzt eine gültige 125er-Fahrerlaubnis.

Du bist zwischen 16 und 18 Jahre alt (18 Jahre passt auch noch).

Du hast am 1. und 2. Juli 2023 Zeit für die Test- und Fotofahrten, die am 1. Juli morgens in Stuttgart starten und am 2. Juli abends auch dort enden. Wir übernachten in einem Hotel auf der schwäbischen Alb. Die Kosten dafür übernehmen wir!

Du besitzt eigene Motorradbekleidung samt Helm, Handschuhen, Stiefeln etc.

Du hast nichts dagegen, dass wir von dir Foto-, Film- und Tonaufnahmen für unsere Printausgabe sowie für zahlreiche Online-Kanäle machen und diese veröffentlichen.

Und falls du noch keine 18 Jahre alt bist, haben deine Eltern/Erziehungsberechtigte nichts gegen die Abtretung der Bild- und Tonrechte. Wenn du mitmachen möchtest, frag‘ sie bitte vorher.

Immer noch Bock, bei diesem Test dabei zu sein und an die Punkte oben einen Haken gesetzt? Super, dann schick doch bitte an folgende E-Mail-Adresse 125er_champs@motorpresse.de bis zum 9. Juni 2023 eine kurze Nachricht mit vollständigem Namen, deinem Alter, deiner Adresse sowie einer Telefonnummer, unter der wir dich erreichen können – ergänzt um Angaben zu deiner aktuellen 125er (falls du eine fährst/besitzt), deine 125er-Kilometerleistung sowie einer kurzen Erläuterung, warum du den 125er-Schein gemacht hast.

Deine Antworten zu den letzten Punkten haben keinen Einfluss auf die Teilnahme. Wir vergeben 5 Startplätze für diesen Test – und falls sich mehr Teilnehmer darum bewerben, ziehen wir ein Los. Daher ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Ansonsten: Falls noch Fragen auftauchen, schickt uns einfach eine E-Mail an die oben genannte E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf euch!