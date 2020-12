BMW K100 Umbau Schöner Tanken im Allgäu

O-Ton aus der Redaktionskonferenz: "Den Tank find ich geil, sonst hab ich nur Schmähworte für eine K übrig." Und ich stehe auch weiterhin dazu. Auch wenn ich zugeben muss, der Nightcrawler von Crooked Motorcycles lässt mich in Gesamtheit sehr nervös auf dem Stuhl rutschen.

Das mit den K-Modellen von BMW, dem Autor und gegenseitiger Liebe wird wohl nie etwas werden. Zu furchtbar waren zu Beginn der K-Welle in der Mitte der zweiten Dekade des neuen Jahrtausends die Ergebnisse des Umbauwahns an billig zu kriegenden K's aus München-Spandau. Das prägt, der Schmerz sitzt tief.

Umso schöner ist es in jüngster Zeit immer mehr echt gute K-isten auf Basis der BMW mit dem prägenden Motor zu sehen. Der Nightcrawler von Crooked Motorcycles aus Memmingen fällt darunter. Der Grund: Die Jungs wissen recht genau wo man bei einer BMW K schrauben sollte, wo besser die Finger wegzulassen sind oder was zu tun ist, damit es trotzdem funktioniert.

Crooked Motorcycles Jakob Müller und Dominikus Braun sind die Macher hinter Crooked Motorcycles mit Sitz in Memmingen.

Besser die Finger weglassen

Alles was bei einer K mit dem Tank, der Airbox und der Einspritzung zu tun hat, ist mit Vorsicht zu genießen. Der Vierer mag Eingriffe an den genannten Bauteilen gar nicht. Crooked lässt den originalen Tank zum Rahmen hin unberührt und konzentriert sich auf den sichtbaren Teil. Auftraggeber Murat entwirft zusammen mit einem Designer den Umbau am PC, darunter auch den heftigen Tank. Dessen 3D-Daten werden genutzt, um die einzelnen Teile auf den Millimeter genau per Wasserstrahl zu schneiden. Eine Meisterleistung Fred Flitzefuß' am Schweißgerät später ist das Tankcover fertig.

Die gerne auf die Einspritzung montierten Einzelluftfilter machen den ohnehin nicht sehr spritzigen Ziegelstein endgültig zur Schlaftablette, auf jede Änderung der Luftmenge reagiert eine K sehr empfindlich. Crooked macht es hier besser und arbeitet die originale Airbox nur optisch auf, da kann selbst der zickige Luftmengenmesser nicht mehr meckern. Für eine bessere Linie wird der Tank abschließend nur etwas höher montiert.

Crooked Motorcycles Auftraggeber Murat entwirft zusammen mit einem Designer den Umbau am PC, darunter auch den heftigen Tank.

Wo man dringend Hand anlegen sollte

Ganz wichtig bei einem Umbau einer K: Hab einen Plan was du mit dem Heck machst. Die stark abfallende Rahmenrohre machen es nicht leicht die Linie zu halten. Eigentlich hilft hier nur ins Volle zu gehen und alles neu zu machen. Oder: Wie Crooked aus der Not eine Tugend machen und das Heck technisch richtig aufbrezeln. Beim Rücklicht machen die Mannen alles richtig und lassen aus Acrylglas Stege lasern, die dann unter der Sitzbank mit LED-Licht versorgt werden und einen gleichmäßigen Leuchteffekt bringen. Den Heckrahmen selbst schweißt Crooked neu und montiert eine schmale Scrambler-Bank.

Crooked Motorcycles Beim Rücklicht machen die Mannen alles richtig und lassen aus Acrylglas Stege lasern, die dann unter der Sitzbank mit LED-Licht versorgt werden und diesen gleichmäßigen Leuchteffekt bringen.

Wo man eigentlich nichts machen K-ann

Als BMW die K entwickelte, dachten sie wohl, dass es mal richtig Sinn machen würde an einen so riesigen Motor so richtig dünne Krümmer dranzuschrauben und den Endtopf so nahe wie möglich an den hinteren Zylinder zu setzen. Problem erkannt: In Sachen Abgas und dessen Verschönerung ist bei der K wenig zu gewinnen. Am besten lassen wie es ist, da die Themen Airbox und Einspritzung direkt auf die Auslassseite abgepaust werden können. Crooked schafft sich auch hier keine Probleme und passt einen Cobra-Topf an das bestehende Krümmerwerk an.

Wo wirklich viel gemacht wurde

Der Nightcrawler von Crooked hat nicht nur einen Tank in Tarnkappen-Optik, sondern versteckt seine technischen Highlights zwar nicht sehr stark, aber effektiv. Beim Fahrwerk der K 100 bliebt wirklich kein Stein auf dem anderen. Die serienmäßigen Gussräder sollten authentischen Speichenrädern weichen. Das ist an der Front mittels einer USD-Gabel von Wilbers in neuen Gabelbrücken noch gut machbar. Hier dreht sich nun die Felge einer R 100 RS.

Wer hinten auf Speiche will, muss bei der Standard K entweder einen guten Räderbauer haben oder es wie Crooked machen: den kompletten Endantrieb nebst Getriebe einer K1100 einbauen, da hier Speichenfelgen der BMW-GS passen. Die neue Schwinge bekommt ebenfalls etwas von Wilbers zur Dämpfung geschenkt.

Crooked Motorcycles Beim Fahrwerk der K 100 bliebt wirklich kein Stein aufeinander.

Fazit

Ich revidiere: "Den Tank find ich immer noch geil und für den ganzen Rest der K finde ich immer öfter auch versöhnliche Worte". Und da hilft der Crooked-Umbau doch ziemlich. Optik und Technik machen Spaß zu betrachten. Bevor jetzt die Inserate nach K-Modellen durchsucht werden. Besser hinsetzen, denn billig sind auch diese BMWs nicht mehr.