Top 10 unserer 1.000-Punkte-Wertung Fahrwerke Die besten von MOTORRAD getesteten Fahrwerke

250 Punkte zeichnen bei MOTORRAD das beste Fahrwerk aus. Unterteilt in insgesamt 10 Kategorien, kann das Chassis mit seinen Fahrwerks-Komponenten eines Motorrads in der 1.000-Punkte-Wertung viele Punkte sammeln. Die wichtigsten Kategorien, weil mit je möglichen 40 Punkten gewichtet: Handlichkeit, Stabilität in Kurven und Lenkverhalten. Gefolgt von sechs Kategorien mit gleich gewichteten 20 Punkten, die das Fahrwerk von der Seite der Abstimmung her sehr genau beleuchten: Schräglagen- und Bodenfreiheit, Geradeauslauf, Abstimmung vorn und hinten, Federungskomfort und das Fahrverhalten mit Sozius. Schnelle Rechner vermissen noch 10 Punkte zu Summe von 250. Die können noch für die Rückmeldung eingeheimst werden.

Top 10 Fahrwerke

Wie bei den besten Motoren im Test erreicht keines der Top 10-Modelle, die seit 2019 durch die 1.000-Punkte-Wertung gefahren sind, nur annähernd 250 Punkte. 202 Punkte ist das derzeitige Maximum. Platz 10 ist aktuell mit 6 Modellen belegt, die alle 192 Punkte in der Fahrwerkswertung erreichten. Interessant: Auf Platz 3 steht das beste Modell der Top 10 ohne semi-aktives Fahrwerk. Chapeau!

Platz 10: Ducati Supersport 950

Platz 10 der besten Fahrwerke in MOTORRAD teilen sich mit 192 Punkten gleich 6 Modelle. Eines der Motorräder, die diese Punktzahl einfuhr, ist die Ducati Supersport 950.

Platz 10: Kawasaki ZX-6 R 636

Ebenfalls mit 192 Punkten steht die ZX-6 R 636 auf Platz 10 in der Statistik, nach dem letzten Test in MOTORRAD 07/2019. 2019 war das letzte Modelljahr der 6er-Ninja mit Vierzylinder in Deutschland.

Platz 10: BMW R 1250 GS

Die erste Reiseenduro in den Top 10 der besten Fahrwerke ist die BMW R 1250 GS mit 192 Punkten. Ob die kommende neue R 1300 GS daran anknüpft oder das sogar toppt, werden die Tests 2024 zeigen.

Platz 10: Ducati Multistrada V4 S

Die zweite Reiseenduro in den Top 10 der besten Fahrwerke ist punktgleich mit der GS: die Multistrada V4 S. Ein Grund für 2 Alpenmaster-Siege in Folge für die Reise-Duc.

Platz 10: Ducati Panigale V4 S

Ebenfalls 192 Punkte, ebenfalls Platz 10: Die Panigale V4 S hat rein von den Punkten her kein besseres Fahrwerk als die knapp 60 Kilo schwereren Enduros. Interessante Zeiten.

Platz 10: Triumph Speed Triple 1200 RS

Den letzten Platz 10 der Top-Fahrwerke bekommt mit 192 Punkte das semi-aktive Fahrwerk der Triumph Speed Triple 1200 RS und damit das ersten Naked Bike in der Fahrwerkswertung.

Platz 9: Ducati Monster 1200 S

Wie schon die Kawasaki ZX-6 R 636 gibt es die Ducati Monster 1200 S bereits nicht mehr. Ihre 193 Punkte fuhr sie noch 2019 ein, bevor die Monster-Familie auf ein Modell kupiert wurde.

Platz 7: Ducati Streetfighter V4 S

Auf Platz 7 mit 194 Punkten steht der legitime Nachfolger der großen Monster, die Streetfighter V4 S. Interessant: Mit ihrem semi-aktiven Fahrwerk kann die Streetfighter nur einen Punkt mehr einfahren als die Monster mit ihrem konventionellen Fahrwerk.

Platz 7: Suzuki GSX-R 1000 R

Ebenfalls mit 194 Punkten steht die alte Gixxer auf dem geteilten Platz 7. Bereits seit 2019 hält sie ihre Punkte tapfer. Seit 2023 gibt es den großen Supersportler von Suzuki nicht mehr, der übrigens bei den besten Motoren im Test ebenfalls in den Top 10 steht.

Platz 6: BMW S 1000 RR

195 Punkte in der Fahrwerkswertung der 1.000-Punkte reichen der BMW S 1000 RR (Modell 2023) für den Platz 6 der Top 10. Besser war nur noch eine BMW.

Platz 5: BMW S 1000 R

Nur einen Punkt mehr als die supersportliche RR holt mit 196 Punkten das Naked Bike BMW S 1000 R aus dem Modelljahr 2021.

Platz 4: Yamaha MT-10 SP

Mit 198 Punkten steht die SP-Version der Yamaha MT-10 mit ihrem semi-aktiven Fahrwerk von Öhlins. Übrigens: In der Motorenwertung nimmt die Yamaha ebenfalls einen der vorderen Plätze ein.

Platz 3: Aprilia Tuono V4 1100

Glückwunsch an Aprilia. 199 Punkte für das beste konventionelle Fahrwerk in der 1.000-Punkte-Wertung von MOTORRAD. Spoiler: Nur 3 Punkte besser ist der 1. Platz.

Platz 2: Yamaha R1M

200 Punkte bringen der Yamaha R1M den Platz 2 der besten 10 Fahrwerke in MOTORRAD und zeigen, dass die vergleichsweise alte R1M immer noch das Zeug für Siege in sich trägt.

Platz 1: Honda CBR 1000 RR-R Fireblade

Weiterhin das beste Fahrwerk seit 2019 trägt das Chassis der aktuellen Triple-R-Blade von Honda, der von den Testern "ein Traumfahrwerk" attestiert wird.

Fazit

14 Motorräder stehen in den Top 10 der besten Fahrwerke bei MOTORRAD. Eine bunte Mischung aus Reiseenduros, Supersportlern und Hyper Naked Bikes, von allen Marken und Baujahren seit 2019. Interessant: 5 von 14 Motorrädern haben kein semi-aktives Fahrwerk und mit der Aprilia Tuono V4 steht eines davon sogar auf Rang 3. Übrigens: Nur 10 Punkte trennen Platz 10 und Platz 1.