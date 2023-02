Nu'Clear Plexiglas-Motorradkonzept Glas-Boxer mit hydrostatischem Antrieb

Nein, dieser Boxer läuft nicht mit Plutonium. Und selbst wenn das Konzept elektrisch wirkt: Hier wird altmodisch per Vergaser gemischt und anschließend verbrannt. "Nu'Clear" ist eine Wortschöpfung aus "Neu" (New oder Nu) und "klar" (clear) – für die durchsichtigen Acrylglasteile für Chassis und Karosse. Theoretisch ist die Nu'Clear kugelsicher.

Mikhail Smolyanov Konzept als Mischung als ganz alt und ganz neu.

Ural-Boxer, Baggerantrieb und Geradewegfederung

So modern das Äußere, so alt, ja, fast altertümlich, die Technik. Den Antrieb des Konzept Nu'Clear stellt der alte M71 Boxer von Ural, der in seiner Urform auf dem R71-Motor von BMW basiert. Ihn versorgen zwei stilisierte Bing-Vergaser aus einem großen Luftfilter mit Gemisch. Das Besondere: Der Motor ist um 180 Grad gedreht in das Plexiglas-Chassis geschraubt. Und: Es ist ein Boxer ohne Kardan. Denn das Konzept hat einen hydrostatischen Antrieb, der beide Räder per Öldruck dreht. Also die gleiche Technik wie die meisten Bagger haben. An Skurrilem noch nicht genug, sind die Radachsen in einer Geradewegfederung gelagert, also erneut eine Technik aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, die bei dem Plexiglas-Motorrad zum Einsatz kommt.

Felgen aus Glas mit weißen Reifen

Der exzessive Einsatz von Plexiglas an der Nu'Clear stoppt selbst vor den Rädern nicht. Die Radscheiben sind als Com-Star-Verbund mit einer metallisch wirkenden, großen Felgen vernietet. Die Reifen sind futuristisch mit weißen Profilblöcken gestaltet. Selbst das ist so gesehen nichts Neues, denn ganz früher, also bis ungefähr 1920, waren die meisten Reifen weiß. Das lag an dem Zinkoxid, welches dem Gummi beigemischt wurde. Erst durch das Beimischen von Ruß wurden Reifen schwarz und waren deutlich abriebfester als zuvor.

Fazit

Das Konzept Nu'Clear verbindet futuristische Materialien mit alter Technik. Chassis und Karosse sind aus Plexliglas, der Motor stammt von einer alten Ural, die Räder werden hydrostatisch angetrieben. Alles in allem: Skurril genug, um genau hinzuschauen.