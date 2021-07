Skurriles Schräglagen-Trike zu verkaufen Wenn Rasenmäher und Roller Kinder hätten

Honda verkaufte die Gyro Modelle vor allem in Japan recht erfolgreich. In den USA gab es auch eine Straßenversion namens Gyro S. Eines dieser skurrilen Teile steht zum Verkauf.

In der beliebten Rubrik: "So etwas gab es wirklich" heute ein Honda Gyro S von 1986. Technische Vorlage ist ein gescheitertes Projekt von BSA aus den 1960er. Der dreirädrige Roller mit Schräglage wurde im Patent von Honda gekauft und primär als Lasten-Roller eingesetzt- und das erfolgreich. Gegen Ende der Bauzeit Mitte der 1980er gab es noch reine Straßenversionen. Eine dieser Gyro S von Honda steht bei Iconic Motorbikes Auctions zum Verkauf. Derzeit für 1.000 Dollar.

Honda Gyro S

Die Gyro-Modelle von Honda wurde von einem kleinen 49-Kubik-Zweitakter angetrieben. 4 PS Leistung sollen für 50 km/h reichen. Für kleinsten Wendekreis legt sich die einspurige Front in Schräglage, mechanisch auf 40 Grad begrenzt. Damit das Heck nicht übersteuert ist der Antrieb sogar mit einem Differential ausgestattet. Das auktionierte Modell ist eine Gyro S von 1986 – also letzte Serie – und hat laut Tacho nur 816 Meilen auf dem Tacho. Leider ist der restliche Zustand fern der Jungfräulichkeit und fällt unter "Für Liebhaber." Original sind der Optik nach die Reifen in 8 Zoll hinten und 10 Zoll vorn. Das Gewicht liegt übrigens bei nur 100 Kilogramm.

Fazit

Gar nicht mal so wenige Gyro hat Honda über die Jahre verkauft. Die S-Version für die US-Straßen war am Ende eher selten, wenn der aktuelle Preis von 1.000 Dollar das derzeit nicht spiegelt. Auf der anderen Seite: Für einen 35 Jahre alten 50er Roller ein stolzer Kurs. Skurril sticht Logik – immer.