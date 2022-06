BeraCruise Skate Lock Magnetischer Gasgriff zum Nachrüsten

Der Skate Lock von BeraCruise fixiert den Gasgriff in der gewünschten Stellung mit der Kraft von 20 Magneten.

Lange, monotone Anreisen zum eigentlichen Urlaub auf zwei Rädern gehen, gerade bei älteren oder kleineren Maschinen, oft mit einem ermüdenden rechten Handgelenk einher. Mechanische Gasgriff-Arretierungen mit Kunststoffhebel oder ähnlichem sind verbreitet, optisch allerdings ohne Flair. BeraCruise aus dem französischen Libourne hat mit dem Skate Lock ein magnetisches System entwickelt, das sich recht elegant an die Serienarmatur anschmiegt.

BeraCruise Skate Lock

Das Skate Lock ist kein Tempomat, da es keine Automatik ist, die beispielsweise an Steigungen mehr Drehmoment zulässt, um die Geschwindigkeit zu halten. Das Skate Lock ist ein Komfortsystem, um eine bestimmte Gasgriffstellung zu halten und nicht elektronisch mit der Motorsteuerung verbunden ist. Daher deaktiviert es sich beim Einsatz der Bremsen oder Kupplung auch nicht. So viel zur korrekten Nomenklatur. Das Skate Lock selbst ist ein schmaler Ring, der über die serienmäßige Gasgriffhülse geschoben und mit einem gekürzten Griffgummi ergänzt wird. Das Set kostet 109 Euro.

Magnetischer Gasgriff

Das System arbeitet mit 20 Magneten, die in dem Ring liegen und beim Einschalten die Gasgriffhülse in einer Stellung fixieren. Zusätzlich kann der Gasgriff in diesem Zustand mit erhöhter Kraft nachjustiert werden. Schnell deaktiviert wird der Skate Lock mit einem Druck auf den Schalter. Im Set enthalten sind das Skate Lock selbst, zwei neue Griffgummis sowie ein Montageadapter für die Lenkerdurchmesser 22 und 25 Millimeter. Eine Straßenzulassung hat das System nicht und der Hersteller weist darauf hin, den Skate Lock nur dann zu nutzen, wenn das Risiko von Schreckbremsungen gering ist.

Fazit

Ein Glück werden immer mehr neue Motorräder ab Werk mit einem echten Tempomaten ausgeliefert und der Bedarf an unabhängigen Nachrüstsystemen sinkt, die im Notfall manuelles Eingreifen verlangen. Trotzdem: Das Magnetsystem des Skate Lock von BeraCruise ist clever gedacht und gemacht.