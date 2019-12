BMW R 1250 R/RS Gepäck- und Schutzsysteme von Hepco & Becker

Wer auf Tour geht will fahren und ankommen. Für den Fall eines Un-Falles sorgen verschiedene Anbauteile aus dem Hepco & Becker-Programm dafür, dass der Boxer ohne schlimmere Blessuren bleibt. Motorschutzbügel aus Stahlrohr schützen die Zylinder, eine zusätzliche Querverstrebung sorgt für eine weitere Versteifung. Zu haben sind die Motorschutzbügel in den Farben Schwarz, Silber und Anthrazith. Die Bügel kosten rund 240 Euro, die Zusatzstrebe weitere 45 Euro. Ergänzend kann ein schwarzer Kardanschutz verbaut werden, der zum Preis von 180 Euro den Endantrieb vor Schäden schützt.

Gepäck auf dem Heck

Weiter zum Gepäcktransport. Ist am Bike eine Originalgepäckbrücke verbaut, so bietet Hepco & Becker hier verschiedene Optionen. Eine 115 Euro teure Gepäckbrückenverbreiterung mit Ösen für Zurrgurte schafft Platz auch für die fetteste Gepäckrolle. Soll ein Topcase auf das Heckbürzel, so bieten sich als Basisträger das Alurack (130 Euro) und das Easyrack (160 Euro) an. Natürlich können beide Racks auch montiert werden, wenn kein BMW-Grundträger vorhanden ist. Dann kommt ein Stahlrohrträger hinzu und die Preise steigen auf 160 und 190 Euro. Passende Top-Koffer gibt es in verschiedenen Ausführungen von 40 bis 45 Liter Volumen zu Preisen zwischen 139 und 389 Euro.

Hepco & Becker

Optionen für Seitentaschen und Koffer

Sollen seitlich am Heck weitere Taschen oder Koffer angeschlagen werden, so bieten sich die Systeme Lock-It (300 Euro) und C-Bow (170 Euro) an, die beide mit den Heckträgern kombiniert werden können. Daran befestigen lassen sich verschiedenste Taschen und Koffer. Die Street-Seitentaschen kommen zum Paarpreis von 199 Euro, Xceed-Koffer sind zum Stückpreis von 389 Euro zu haben und die C-Bow Xtravel-Taschen kosten als Set 289 Euro. Abgerundet wird das Gepäckprogramm durch einen Lock-It-Tankring (46 Euro), der mit unterschiedlich großen Systemtankrucksäcken kombiniert werden kann. Zu nennen wären hier beispielsweise das Royster Tankbag (169 Euro) oder der Street Tourer M (159 Euro).