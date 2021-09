BMW ruft Zubehör-Fußrasten zurück Mögliche Risse in gefrästen GS-Rasten

Zubehörrasten wurden für die Modelle R 1200/1250 GS, R 1200/1250 GS Adventure, F 750 GS, F 850 GS und F 850 GS Adventure angeboten.

Durch Spannungskorrosionen an den Schraubbolzen kann es bei bestimmten Fußrasten aus dem BMW-Zubehörprogramm zu Rissen an den Teilen kommen.

Deshalb tauscht BMW bei diesem weltweiten Rückruf bei allen betroffenen Maschinen kostenlos die Fußrasten. Die neuen Fußrasten kommen mit einer geänderten Materialzusammensetzung. Betroffen sein können die Rasten mit folgenden Teilenummern:

77 25 2 452 958 Fußraste verstellbar links Schwarz

77 25 2 452 960 Fußraste verstellbar rechts Schwarz

77 25 2 465 256 Satz Fußrasten verstellbar Schwarz

Betroffene Kunden werden gebeten, sich bei einem autorisierten BMW Motorrad-Händler zu melden um den Rasten-Tausch an ihrem Motorrad vornehmen zu lassen. In Fällen, bei denen kein Tausch vorgenommen werden kann, bietet BMW die Rückrüstung auf Serienumfang und Erstattung des Kaufpreises in Form eines Gutscheins an.