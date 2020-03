Hepco & Becker-Zubehör für die BMW F 900 XR Gepäckträger und Taschen für das Crossover-Bike

Hohe Ansprüche in Sachen Sportlichkeit und Komfort möchte die neue BMW F 900 XR erfüllen, "Reisen und Rasen in Harmonie vereint, also", wie René Correra in seinem Fahrbericht schreibt. Da liegt es nahe, dass dieses Mittelklasse-Crossover-Bike auch für längere Touren und Reisen genutzt wird. Wer sich seine F 900 XR reisetauglich ausstatten möchte, kann sich unter anderem bei Hepco & Becker umsehen. Der Zubehör-Hersteller bietet ein umfangreiches Programm für die F 900 XR, welches Gepäcktaschen, Gepäckträger, Tankrucksäcke, Befestigungsvorrichtungen und Schutzbügel umfasst.

Taschen und Halterungen

Die Hecktasche "Royster Rearbag" sieht schnittig aus und bietet zwischen elf und 15 Liter Platz fürs Gepäck – je nachdem, ob der umlaufende Reisverschluss zur Volumenerweiterung aufgezogen ist oder nicht. Die Hecktasche kann wahlweise mit mitgelieferten Gurten auf dem Soziussitz befestigt werden oder über das Lock-It-Befestigungssystem auf einem Heckgepäckträger (Sport- oder Minirack von Hepco & Becker).

Für die Royster-Seitentaschen sind die C-Bow-Halterungen notwendig. Die Halterungen kosten im Set für links und rechts 174,95 Euro, die Taschen 249 Euro – ebenfalls im Set). Jeweils zwölf Liter Volumen bieten die Taschen fürs Gepäck. Es gibt sie – wie auch die Hecktasche und den Tankrucksack in Schwarz-Grau mit gelbem Reißverschluss oder in Schwarz-Grau mit grauem Reißverschluss.

Schutzbügel

Auch in Sachen Schutzbügel bietet Hepco & Becker einiges für die BMW F 900 XR an: Für Lenker, Blinker und Hebeleien gibt es den Frontschutzbügel für 199,95 Euro, der Motorschutz inklusive Schutzpad kostet 229,95 Euro und den Heckschutz gibt es für 259,95 Euro.

Die meisten neuen Artikel stehen ab Ende März 2020 zur Verfügung und können im Onlineshop vorbestellt werden. Ende März sollen sie lieferbar sein. Aus aktuellem Anlass informiert Hepco & Becker auf seiner Seite:

F: Kann ich weiterhin Hepco&Becker Produkte kaufen?

A: Ja, der Betrieb läuft weiter und wir können euch auch weiterhin mit hochwertigem Zubehör versorgen.

F: Kann ich auch vorbeikommen und die Teile abholen?

A: Leider nein. Aus gegebenem Anlass haben wir unseren täglichen Werksverkauf auf unbestimmte Zeit geschlossen.

F: Kommen die bestellten Teile auch rechtzeitig bei mir an?

A: Momentan haben wir noch einen Standardlieferzeit von 1-2 Werktagen. Je nach Situation kann es aber auch zu Verzögerungen im Ablauf kommen. Wir bitten dies zu entschuldigen und geben natürlich unser Bestes!