Zubehör für Husqvarna 701 Enduro und Supermoto Zusatztank-Kit erhöht Reichweite

Du besitzt eine 701 Enduro oder 701 Supermoto und wünscht dir mehr Reichweite? Husqvarna bietet ab April 2020 ein Zusatztank-Kit für die beiden Huskys an, wodurch das Tankvolumen auf insgesamt 25 Liter erhöht wird.

Regelmäßige Besucher von motorradonline.de dürften mit großer Wahrscheinlichkeit mitbekommen haben, dass Husqvarna auf der vergangenen EICMA in Mailand eine Long-Range-Variante der Husqvarna 701 Enduro präsentierte, die sich durch einen größeren Tank vom Basismodell unterscheidet. Bei der sogenannten Husqvarna 701 Enduro LR passen insgesamt 25 Liter in den Tank – bei der "normalen" 701 Enduro sind es nur 13 Liter. Möglich macht dies ein Zusatztank, der logischerweise 12 Liter fassen muss, und der im vorderen Bereich des Motorrads sitzt. Der Aufpreis gegenüber der Standard-Husky beläuft sich bei der seit März 2020 erhältlichen Long Range-Enduro auf 1.000 Euro. Besitzer der Vorgängermodelle mussten auf diese Option bisher verzichten, was Husqvarna nun mit dem hier vorgestellten Zusatztank-Kit ändert.

Set inklusive neuer Sitzbank

Das Zusatztank-Kit besteht dabei aus mehreren Teilen. Mit dabei sind zwei verstärkte, rotationsgeformte Kunststofftanks, ein elektrisches Steuerventil mit einer dazugehörigen Pumpe, eine angepasste Sitzbank und ein Grafik-Kit. Per Schalter kann zwischen dem vorderen und dem hinteren Tank gewechselt werden. Die beiden Tanks sind dabei so angeordnet, dass das Gewicht laut Husqvarna optimal verteilt wird und sich nicht negativ auf die Fahrdynamik auswirkt.

Husqvarna Das Set besteht aus mehreren Teilen.

Für die Husqvarna 701 Enduro werden dabei zwei verschiedene Sets angeboten: Eines für 701er ab Modelljahr 2016 und ein weiteres Kit, welches sich für die 701 Enduros ab Baujahr 2020 eignet. Auch für die Husqvarna 701 Supermoto werden Zusatztank-Kits angeboten. Ähnlich wie bei der 701 Enduro müssen Käufer hierbei auf das passende Baujahr achten. Die Preise liegen je nach Händler zwischen 1.900 und rund 2.000 Euro. Die Motorräder können bei Bedarf durch das Demontieren der Bauteile auch wieder in den Originalzustand gebracht werden.