Update für Sena 30K und 20S Evo Premium-Lautsprecher für mehr Hörgenuss

Seit August 2021 liefert Sena das Kommunikationssystem 30K standardmäßig mit hochwertigen HD-Lautsprechern aus. Jetzt folgt das Lautsprecher-Upgrade auch für das System 20S Evo. Die neuen Lautsprecher sind so konzipiert, dass sie nicht nur den Tragekomfort verbessern, sondern auch eine verbesserte Audioleistung garantieren sollen. Die HD-Lautsprecher sollen Lautstärke, Bass sowie Klangqualität maximieren und verfügen über einen abgeschrägten Rand, so dass sie einfach in die Lautsprecher-Aussparungen des Helmes passen.

Weitere Technik unverändert

Die sonstige Ausstattung und auch der bekannte Funktionsumfang bleiben unverändert. So erlaubt das Sena 30K die Kommunikation mit einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Benutzern im Mesh-Netzwerk in einem Umkreis von 1,6 km, stellt abgerissene Verbindungen automatisch wieder her, erlaubt gleichzeitig Bluetooth-Funktionen wie z. B. Musik streamen, Anrufe annehmen oder tätigen oder GPS-Navigation. Auch beim 20S Evo ändert sich am Funktionsumfang nichts.

Das 30K mit HD-Lautsprechern ist sowohl als Einzel- als auch als Doppelpack erhältlich. Das 30K im Einzelpack ist für 299 Euro und das 30K im Doppelpack ist für 519 Euro erhältlich. Das 20S Evo mit HD-Lautsprechern ist ebenfalls als Einzel- und auch als Doppelpack erhältlich. Das 20S EVO im Einzelpack kostet 269 Euro, das Doppelpack ist ab 489 Euro zu haben. In Kürze soll dann auch das Sena 10C Evo von den neuen HD-Lautsprechern profitieren.

Fazit

Sena rüstet die Kommunikationssysteme 30K und 20S Evo serienmäßig mit den neuen Premium-Lautsprechern aus. Der Leistungsumfang des Kommunikationssystems bleibt unverändert, die Audioqualitäten sollen aber zulegen.