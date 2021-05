Midland BTX2 Pro S LR Mehr Reichweite für Bluetooth-Anlage

Neben dieser neuen Antenne verfügt das neue Midland-System als erstes Mittelklasse-System über einen 4.2-Dual-Chipsatz, der eine Vierwege-Kommunikation zulässt und neben der Sprachübertragung zusätzlich Musik, GPS-Ansagen und eingehende Telefonate ermöglicht ohne eine vorherige Verbindung zu unterbrechen. Bis zu acht Teilnehmer mit dem LR-System können sich so miteinander per Bluetooth verbinden und über eine Entfernung von bis zu 1,6 Kilometer miteinander kommunizieren.

Mit dem Motorrad verbunden

Nicht nur mit den Mitfahrern kann das BTX2 Pro S LR verbinden, sondern auch mit den gängigen Bluetooth-fähigen Navis und Motorradcockpits. So können die Navi-Ansage gehört oder über das Motorrad der Musikplayer im Smartphone gesteuert werden. Ergänzt wird das System mit einer Rauschunterdrückung und einer automatischen Lautstärke-Anpassung bei starken Hintergrundgeräuschen.

Midland Einiges an Zubehör liefert Midland mit. Zwei Mikrofone sind ebenso im Paket, wie die Lautsprecher zum Einkleben, die Halterung für den Helmkragen, sowie ein USB-Ladegerät nebst Wandhalterung.

Auch ohne App und Handy

Das neue Midland BTX2 Pro S LR kann auch ohne Smartphone und App als reines Intercom, medienfrei Bike-2-Bike-Kommunikation oder als Radioempfänger mit RDS genutzt werden. Wer aber nicht auf die Kopplung per Smartphone verzichten kann, dem erlaubt das LR von Midland sogar die Kopplung von bis zu zwei Geräten auf einem BTX-Modul. Die App BT Pro SetApp ist für Android oder iOS-Systeme verfügbar.

Ausstattung und Preise

Midland liefert das neue BTX2 Pro S LR mit einem Schwanenhals- oder normalem Mikrofon, den HiFi-Lautsprechern zum Einkleben in die Helmschale, der Einschubklemme für das Modul am Helmkragen, einem USB-Ladekabel und einem Wandladegerät. Zertifiziert nach IPX62 ist das BTX wasserdicht und lässt sich mittels Universal-Intercom-Anschlüssen mit anderen Systemen kombinieren. Als Preise gibt Midland 239 Euro für ein Modul an, 439 Euro kostet das Paar.

Fazit

Mehr Reichweite für die beliebten Bluetooth-Systeme kann nicht schaden. Midland streckt die Entfernung mit dem neuen BTX2 Pro S LR die Mittelklasse mittels neuer Antenne bis auf 1,6 Kilometer und bleibt preislich im Rahmen.