Scorpion hat einen neuen Integralhelm in die Produktpalette aufgenommen. Der neue Scorpion Exo-R1 Air wendet sich an sportlich-orientierte Fahrer.

Mit dem neuen Exo-R1 Air bietet Scorpion einen neuen Integralhelm an, der sich insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten auszeichnen soll. Die Helmschale besteht dabei aus einem Mix aus Fiberglas, Dyneema und Aramid. Dadurch soll der neue Scorpion Exo-R1 Air ein Gewicht von 1.250 Gramm (Größe M) auf die Waage bringen. Auffallend ist die aerodynamische Form am hinteren Teil des Integralhelms. Er ist in drei Außenschalengrößen erhältlich. Käufer können zwischen den Größen XS bis M, L und XL wählen.

Foto: Scorpion Wer es eher simpel mag, kann zwischen einer Basisvariante in Weiß oder Schwarz wählen.

Ab 369,80 Euro im Fachhandel

Im Lieferumfang sind ein klares und ein stark getöntes Pinlock-Visier enthalten. Der Helm soll sich laut Hersteller auch gut für Brillenträger eignen. Scorpion stattet den neuen Exo-R1 Air mit diversen Belüftungsmöglichkeiten aus. Beim Verschluss entschied sich Scorpion für das Doppel-D-Titanium-Ring-System. Zudem lässt sich das Wagenpolster dank eines Pumpsystems an die jeweilige Kopfform anpassen. Das Innenfutter ist herausnehmbar und lässt sich somit leicht waschen.

Es wird ihn zunächst in neun verschiedenen Design-Varianten geben. Die Preise beginnen bei 369,90 Euro. Der Scorpion Exo-R1 Air ist bereits seit Dezember im Handel.