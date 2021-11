Sena Quantum Mesh-Intercom mit Harman Kardon-Sound

Weil auch das Sounderlebnis des Kommunikationssystems auf dem Motorrad immer wichtiger wird, hat sich nun auch Sena einen namhaften Hifi-Partner ins Boot geholt. So wurden alle Mikrofone und Lautsprecher der neuen Sena Quantum-Serie in Zusammenarbeit mit Harman Kardon entwickelt. Sena verspricht eine bislang unerreichte Klang- und Sprach-Qualität sowie einen erstklassigen Sound im Helm. Die neue Quantum-Serie gliedert sich in drei Solo-Systeme sowie zwei komplette Helme mit integrierter Kommunikation.

Sena 50C mit Kamera

Sena

Im Sena 50C kombiniert der Hersteller die Mesh-Kommunikationstechnologie mit dem neuen Harman Kardon-Sound und einer Kamerafunktion. Die integrierte Kamera erlaubt es dem Fahrer Videos in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde aufzunehmen oder 12MP-Fotos im Standbild-, Serienbild- oder Zeitraffermodus zu machen. Als Preis für das 50C nennt Sena 499 Euro.

Sena 50S als Basis

Sena

Wer zum Sena 50S greift, erhält ein Kommunikationssystem, das über Bluetooth und Mesh Verbindungen aufbaut. Die zentrale Steuerung übernimmt die bekannte Jog-Dail-Technik. Natürlich ist auch hier der neue Harman Kardon-Sound inkludiert. Das 50S wird als Einzelpack für 369 Euro und als Doppelpack für 649 Euro angeboten.

Sena 50R als Kompaktmodell

Sena

Das Sena 50R verfügt über die gleichen Funktionen wie das 50S, ist aber ein flacheres Gerät mit einem Drei-Tasten-Design zur Bedienung, das etwas enger am Helm anliegt. Harman Kardon-Sound ist auch hier obligatorisch. Das 50R ist als Einzelpack für 369 Euro und als Doppelpack für 649 Euro erhältlich.

Klapphelm Impulse

Sena

Mit dem Impulse bringt Sena ab Dezember 2021 einen Klapphelm mit komplett integriertem Kommunikationssystem, das seine Verbindungen über Mesh und Bluetooth aufbauen kann. Die Harman Kardon-Komponenten (Mikro und Lautsprecher) sind bereits vollumfänglich in den Helm eingebaut. Zusätzlich ist der Klapphelm Impulse sogar noch mit einem integrierten LED-Rücklicht ausgestattet. Der Klapphelm Impulse verfügt über eine mittelgroße, ovale Passform und ist in den Größen S, M, L, XL und XXL in Mattschwarz und Hochglanzweiß für 599 Euro zu haben.

Integralhelm Stryker

Sena

Der Stryker ist der neueste smarte Integralhelm von Sena, ausgestattet mit Mesh- und Bluetooth-Technologie sowie den Soundkomponenten von Harman Kardon, die mit einer speziellen Akustikdämmung innen im Helm kombiniert wird. Der Integralhelm ist nach DOT und ECE geprüft und verfügt wie der Klapphelm über ein integriertes LED-Rücklicht. Der Stryker hat eine mittelgroße ovale Passform und ist in den Größen S, M, L, XL und XXL in den Farben Mattschwarz und Weiß glänzend für 549 Euro erhältlich.

Auf die Kommunikationsgeräte der Quantum-Serie gewährt Sena eine Garantie von drei Jahren, auf die Helme an sich fünf Jahre. Für die optimale Nutzung der neuen Quantum-Geräte hat Sena auch eine neu App aufgelegt.

Umfrage Wozu nutzt ihr euer Kommunikationssystem überwiegend? 2022 Mal abgestimmt Kommunikation mit anderen Bikern oder Sozius. Musik hören. Telefonieren. mehr lesen

Fazit

Sena hat sein Kommunikationssystem-Angebot überarbeitet. Den neuen Sound liefert jetzt die Technologie vom Hifi-Spezialisten Harman Kardon. Ganz neu ist ein Klapphelm mit integriertem Intercom-System.