Siren7 - „Wildwarnsystem“ für Motorradfahrer Gadget warnt Reh, Wildschwein & Co. vor Bikern

Ungeplante Zusammenstöße mit wilden Tieren können schlimme Folgen haben – insbesondere für Motorradfahrer. Auch für Autofahrer sind Wildunfälle alles andere als ungefährlich – allerdings sind selbige bekanntlich deutlich besser gegen solche unfreiwilligen Begegnungen geschützt. Bei Motorradfahrern können Unfälle mit Rehen, Wildschweinen und anderen wilden Tieren deutlich schlimmere Folgen haben. In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland jährlich durchschnittlich zwischen 2.000 und 3.000 Verkehrsunfälle mit Personenschäden, die aufgrund von unfreiwilligen Begegnungen mit Wildtieren entstanden. Ein neues Gerät namens Siren7, was von einem Hersteller namens B&B Group GmbH als "Wildwarnsystem" bezeichnet wird, soll Wildunfälle nun verhindern oder wenigstens stark reduzieren.

Siren7 versendet hochfrequente Warntöne

Wer nun damit rechnet, dass das kleine Gerät nahende Wildtiere auf einem Display oder über ein sonstiges Signal ankündigt, der irrt. Das kleine Gerät sendet viel mehr hochfrequente Warntöne aus, die für den Menschen nicht hörbar sind. Das kleine Gadget versendet ein akustisches Signal, welches von wilden Tieren auf eine Entfernung von bis zu 300 Metern wahrgenommen wird. Laut Hersteller soll das Signal die Wildtiere erschrecken und im besten Fall daran hindern, sich demjenigen Bereich zu nähern, der vom Motorradfahrer und auch anderen Verkehrsteilnehmern in den nächsten Momenten passiert wird.

Siren7. Das kleine Gadget wird vorne am Motorrad angebracht.

Laut Hersteller benötigt das Gerät keine Stromzufuhr. Stattdessen wird das Warnsignal mithilfe des Fahrtwinds, welches zusätzlich als Energiequelle genutzt wird, erzeugt. Das System soll ab einer Geschwindigkeit von 70 km/h sein volles Potential ausschöpfen. Wie diese Technologie im Detail funktionieren soll, erklärt der Hersteller aber nicht. Das Signal richtet sich wie erwähnt an Wildtiere – Haustiere sollen das Geräusch zwar auch wahrnehmen, allerdings soll der Ton von Hund, Katze & Co. nicht als störend wahrgenommen werden. Das Gerät lässt sich per mitgeliefertem Klebestreifen auf dem Motorrad befestigen. Im Installationsvideo wird das Siren7 auf dem Fender platziert. Laut Hersteller soll sich der Klebenstreifen, beispielsweise bei einem Motorradwechsel, einfach und rückstandslos lösen lassen. Das Gerät mit den Maßen 45 x 60 x 26 mm kann dabei auch für Autos und Wohnmobile verwendet werden. Das 50 g leichte Siren7 ist auf der offiziellen Hersteller-Website ab 57,99 Euro zu haben.

Siren7. Das Gerät lässt sich auch am Auto anbringen.

Fazit

Geräte, die Verkehrsteilnehmer vor unfreiwilligen Begegnungen mit Wiltieren schützen und potentielle Unfälle verhindern, sind stets sehr willkommen. Ob und wie gut das System funktioniert, kann allerdings nur gemutmaßt werden. Laut Herstelleraussagen soll die Wildunfallquote von Fahrzeugen, die mit dem Warnsystem ausgestattet sind, bei Null liegen.