SW-Motech-Ausstattung für die Ducati DesertX Gepäck, Schutz, Ergonomie-Zubehör

Wer mit seiner Ducati DesertX auf Tour oder gar ins Gelände gehen möchte, findet im Zubehörhandel sicher alles, was er oder sie benötigt. SW-Motech beispielsweise hat sich mit einem DesertX-Exemplar ganz genau angeguckt, welche Lösungen für DesertX-Fahrer und Fahrerinnen optimal passen könnten. In den Bereichen Gepäck, Schutz und Ergonomie bietet der deutsche Hersteller einiges an.

Gepäcklösungen und Tankrucksack für DesertX

Weil die DesertX mit einem nach rechts versetzten Tankdeckel kommt, konstruierte SW-Motech für den bewährten Pro-Tankring einen speziellen Adapter. So kann jeder Tankrucksack der Pro-Serie auf den Tank der italienischen Reiseenduro geschnallt werden.

Angebote SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Ducati DesertX (22-)., schwarz Lieferzeit: 3 - 5 Tage

60,00 € zzgl. 3,99 € Versand Zum Shop

Am Heck sind, je nach Bedarf und Geschmack, die unterschiedlichsten Lösungen möglich: Für Softgepäcktaschen oder robuste Alu-Koffer stehen die Pro-Seitenträger bereit. Wer lieber eine große oder kleiner Tasche – oder einen Koffer – hinter dem Soziuspolster platziert, kann auf den Gepäckträger Adventure-Rack zurückgreifen, der aus 4 mm starkem Alu-Blech besteht.

Angebote SW-Motech Rackpack-Set - Ducati DesertX (22-). Lieferzeit: 3 - 5 Tage

430,00 € inkl. Versand Zum Shop

Schutz im Gelände für DesertX

Die italienische Reiseenduro plant mit ihren Rädern in 21 Zoll (ca. 53 cm) vorne und 18 Zoll (ca. 46 Zentimeter) hinten Geländeausflüge wie selbstverständlich ein. Da können eventuelle Umfaller und Stürze dazugehören. Wer seine DesertX darauf gut vorbereiten möchte, findet bei SW-Motech unter anderem einen Motorschutz, Sturzbügel aus pulverbeschichtetem Stahlrohr sowie Achssturzpads für Gabel und Hinterradaufnahme. Und auch Fahrer und Fahrerinnen selbst können sich schützen, beispielsweise mit den Kobra-Handprotektoren.

Angebote SW-Motech PRO Seitenträger - Schwarz. Ducati DesertX (22-)., schwarz Lieferzeit: 3 - 5 Tage

290,00 € inkl. Versand Zum Shop

Ergonomie-Anpassungen

Die Evo-Fußrasten lassen sich für einen optimalen Kniewinkel anpassen, Schalt- und Fußbremshebel können passend zur jeweiligen Fußgröße justiert werden. Letzterer kann außerdem um einen Auftritt für Geländefahrten aufgerüstet werden.

Angebote SW-Motech TRAX ADV Alukoffer-System - Silbern. 45/37 l. Ducati DesertX (22-)., silber Lieferzeit: 3 - 5 Tage

1.100,00 € inkl. Versand Zum Shop

Nebelscheinwerfer und Hauptständer

Des Weiteren hat der Zubehörspezialist für die DesertX auch noch einen Hauptständer im Programm, eine Seitenständerfußverbreiterung, Nebelscheinwerfer (nur in Verbindung mit Sturzbügeln), Lampenschutz für Serienscheinwerfer.

Fazit

Vollausgestattet kann eine Ducati DesertX um die 27.000 Euro kosten. Wer dann noch Bedarf an Zubehör hat (und wer hat das nicht?) und das nötige Budget (ja, wer hat das?), findet im Zubehörhandel viele gute Argumente für weitere Investitionstätigkeiten.