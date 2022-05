Wunderlich Adventure für Harley-Davidson BMW-Spezialist mit Zubehör für Pan America

Wunderlich und BMW sind ungefähr so fest verbunden wie Kirche und Amen. Als Zubehörspezialist für die gesamte Modellpalette aus München und Spandau ist Wunderlich nicht mehr wegzudenken. 1985 begann jedoch alles mit Motorkits für die Yamaha Einzylinder in SR und XT. 2022 bricht Wunderlich erneut auf und gründet mit Wunderlich Adventure eine neue Markenwelt. Und den Beginn macht ausgerechnet Harley-Davidsons Pan America.

Dazu Brand Manager Herbert Schwarz: "Besitzer der Harley-Davidson Pan America werden die ersten sein, die unter dem Label Wunderlich Adventure ein reichhaltiges Sortiment an hochwertigen Komponenten made in Germany angeboten bekommen. Sie werden in jeder Hinsicht erstklassig sein und alles repräsentieren, was Kunden von Wunderlich kennen und erwarten!"

43 Teile für die Offroad-Harley

Ab dem Start von Wunderlich Adventure sind 43 unterschiedliche Anbauteile für die Offroad-Harley Pan America 1250 und 1250 S im Angebot. Darunter unterschiedlich große Windschilder, Lenkerriser, Fußrastenumbauten, Sitzbänke, Motorschutzbügel und natürlich zahlreiche Gepäckoptionen als Softbags. Die Teile sind ab sofort bestellbar.

Fazit

Wunderlich und BMW sind untrennbar. Doch 2022 gründet Wunderlich mit Wunderlich Adventure eine neue Marke, die sich um neue Premiummarken und deren Zusatzausstattungen kümmern will. Erstes neues Nicht-BMW-Modell, das mit Wunderlich-Parts ausgestattet werden kann, ist Harley-Davidsons Pan America 1250. 43 Optionen stehen ab sofort zur Verfügung.