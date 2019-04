Auf der unverkleideten BMW R 1250 R kann man sich den Fahrtwind ungehindert um die Nase wehen lassen. Manchmal wäre aber auch ein wenig Windschutz gut. Wunderlich hat hierzu die Verkleidungsscheibe R-Marathon (189,90 Euro) entwickelt, die Wind- und Wetterschutz bieten soll, ohne die Linie der R 1250 R zu stören.

Wenn die Touren dann länger werden, kann die Aktivkomfort-Sitzbank für angenehmeres Reisen sorgen. Ihr konturierter Schichtaufbau soll den Steiß entlasten und für eine optimale Gewichtsverteilung sorgen. Wunderlich bietet die Fahrer- und Beifahrer-Sitzbank (349 und 299 Euro) in den Varianten „Standard“ mit der Originalsitzhöhe und die Fahrer-Sitzbank zusätzlich in einer „hohen“ Variante mit 30 mm mehr Sitzhöhe an.

Sturzbügel in verschiedenen Varianten

Höhergelegt werden kann auch der Rohrlenker mit entsprechenden Lenkererhöhungen (ab 89,90 Euro). Und falls der Roadster mal tief zu Boden gehen sollte, verhindern verschiedene Motorschutzbügel (289 Euro) aus 25 mm-Präzisions-Edelstahlrohr Folgeschäden. Die VA-Motorschutzbügel werden in Edelstahl pur, glasperlengestrahlt und elektropoliert, in Schwarz, in HP-Blau und in Weiß angeboten. Die Farbvarianten sind pulverbeschichtet.

Die neuen Motorschutzbügel „Sport“ (239 Euro) sind gewichtsoptimiert aus 16 mm Präzisionsstahlrohr, das pulverbeschichtet wird, gefertigt. Der „Sport“-Bügel kommt in Weiß oder Schwarz.

„Sport“ heißt auch der kleine Tankrucksack (169,90 Euro) aus der Elephant-Reihe. Per Schnellverschlusssystem kann er flux am Tank fixiert werden. Zudem bietet er eine Durchführung für Kabel.