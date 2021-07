Yoshimura-Doppelendtopf für die Honda Grom 125er mit edler Titananlage

Wie so oft: Es begann mit einem Spaß und wurde plötzlich ein Geschäftsmodell. Yoshimura trat 2021 im Rahmen des Barber Smallbore Events beim Hillclimb Rennen mit einer umgebauten Honda Grom an. Das Highlight waren neben der Hill-Climb-Schaufel-Reifen in der Schwinge die hochgelegte 1-in-2-Titananlage neben dem Heck der 125er. Und natürlich der infernale Sound der Racinganlage.

Limited Edition RS-9T Dual Full Titanium

Durch die starke Resonanz beim Publikum und vielen Anfragen bietet Yoshimura diese Racing-Anlage jetzt in einer limitierten Auflage an. Auf Nachfrage sollen so 50 bis 100 Komplettanlagen für die Honda Grom gefertigt werden. Die Anlage wird komplett per WIG aus Titan geschweißt, die Logos werden gelasert und die Hitzeschilder wie auch die Endkappen aus Karbon gefertigt. Über eine genaue Gewichtsersparnis oder gar einen Leistungszuwachs schweigt Yoshimura. Nicht aber beim Preis: 1.499 Dollar soll die kleine Konzertanlage kosten. Funfact: eine neue Honda Grom kostet ist den USA 3.399 Dollar.

Fazit

Eine Auspuffanlage für knapp die Hälfte des Neupreises des schallliefernden Mopeds. Kann man mal machen. Im Falle der Yoshimura-Titan-Anlage für die Honda Grom ist die Wahnsinn-Idee beim einem Fun-Wettbewerb entstanden. Bitte mehr davon, nur ein bisschen günstiger.