Neues Zubehör von Harley-Davidson Endgame und Streamliner

Harley-Davidson bringt neues Zubehör auf den Markt. Endgame und Streamliner heißen die Linien und kommen vorwiegend in Schwarz – mit und ohne Chrom, aber auch Graphitgrau blitzt stellenweise durch.

E ndgame-Kollektion

"Geschlitztes Design" und "industrieller High-Tech-Look" sowie schwarze Gummieelemente, die sich von einer matten schwarzen oder wahlweise graphitfarbenen Öberfläche abheben – daran ist laut Harley das Zubehör der Endgame-Kollektion zu erkennen. Es umfasst Handgriffe, Fußrasten, Fußbremspedal sowie den passenden Pedalbelag, einen Schalthebel und Trittbretter.

Die schwarz gummierten Handgriffe, mit wahlweise schwarzer oder graphitfarbener Einfassung, sind laut Harley einfach und kleberlos zu installieren. Die Fußrasten für Fahrer und Beifahrer sind am griffigen Gummi mit Diamantprofil zu erkennen. Passend dazu gibt es das Bremspedal für die Hinterradbremse und auch der spezielle Belag für ebendieses Bremspedal steht im Zubehörregal bereit. Er wird im "Schlitzdesign" und mit schwarzer oder graphitfarbener Oberfläche geliefert.

Auch der sonst oft profan als ein Bauteil verkaufte Schalthebel setzt sich auf Wunsch aus zwei Komponenten zusammen: Sowohl der Hebel selbst ist am geschlitzten Design als Teil der Endgame-Kollektion zu erkennen, als auch der Stift, der dann vom Fuß des Fahrers angetippt wird, wenn ein Gangwechsel ansteht. Selbstverständlich dürfen in der Endgame-Kollektion die Zubehör-Trittbretter nicht fehlen. Sie sind in Schwarz oder Graphit erhältlich und mit vier erhöhten Gummipolstern für guten Grip und mit dem Harley-Davidson-Schriftzug versehen.

Streamliner-Kollektion

Polierte Chrombänder, die von satten Schwarztönen umgeben sind – so lässt sich diese Harley- Zubehörlinie beschreiben. Die Kollektion umfasst Handgriffe mit verchromten Elementen, beheizte Handgriffe, Fußrasten, Bremspedal sowie den passenden Bremspedalbelag gibt es ebenfalls. Schlanke und geschwungene Trittbretter mit Chrombändern sollen schwingungsisolierend sein und sich leicht montieren lassen. Beifahrer-Trittbretter und Halterungs-Kit hält das Zubehörregal auch parat: passend zu den Fahrer-Trittbrettern der Modelle Road King Custom, Road Glide Custom und Street Glide, verfügen sie über eine Gummiauflage im Streamliner-Stil mit drei polierten Chromstreifen, die von glänzenden, schwarzen Trittbrettschalen umgeben sind. Das komplette Kit wurde, laut Hersteller, für eine einfache Montage entwickelt und umfasst glänzende, schwarze Aluminium-Trittbretter, Gummipuffer, Montagematerial und Beifahrer-Trittbrettstützen.

Performance Bagger Teile und Zubehör

Wer Mini-Fußbretter oder Fußrasten an seine Touring-Halrey oder ein Modell der Softail-Reihe anbringen möchte, kann auf den Board-to-Peg-Umbausatz zurückgreifen. Das Kit enthält Montagehalterungen für beide Seiten und alle erforderlichen Montageteile. Mini-Trittbretter und Fußrasten sind aber separat erhältlich.

Wer es optisch gern ausgesprochen robust mag, dem könnte die Zubehörserie "80GRIT" zusagen. Trittbretter, Fußrasten sowie Bremspedalbelag sind im BMX-Stil gehalten, also mit vielen Ecken und Kanten versehen.

Speichenrad und Motorschutz

Das passende Rad im Zubehörregal hört auf den Namen "Fugitive". Es rollt im Doppelspeichendesign mit 14 Speichen auf jeder Seite an und kombiniert glänzendes Schwarz mit Chromoberflächen. Auch einen Motorschutz hat Harley-Davidson im Programm: Er ist mit einem Logo und eloxierten Oberflächen versehen. Die Timer-Abdeckung passt zu Modellen mit Milwaukee-Eight-Motor ab 2017.

Die Derby-Abdeckung P/N 25701086 passt für Touring- und Trike-Modelle ab 2016 und FLHTCUL- sowie FLHTKL-Modelle ab 2015. Auch Touring- und Trike-Modelle ab 2007, die mit der äußeren Primärabdeckung mit schmalem Profil P/N 25700385 oder 25700438 ausgestattet sind, können mit dem Motorschutz versehen werden.

Die Derby Abdeckung P/N 25701088 ist passende für Softail-Modelle FLSB ab Modelljahr 2018 und Softail-Modelle ab 2019. Sie passt auch zu Softail-Modellen ab 2018, die mit der äußeren Primärabdeckung mit schmalem Profil ausgestattet sind (P/N 25700941, 25701039, 25701040 und 25701043).