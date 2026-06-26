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A2-Champs 2026: Büse Outfits aus dem Lesertest

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Motorradbekleidung aus dem A2-Lesertest
Sieben Büse Outfits vom A2-Champs-Festival

Sieben Gasttester haben beim A2-Champs-Festival 2026 zehn A2-Bikes über Schwäbische Alb und Donautal bewegt. In dieser Übersicht findet ihr die dabei getragene Büse Ausrüstung als Kaufhilfe mit kurzen Einordnungen und direkten Links.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.06.2026
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Büse
Foto: Büse

Zehn A2‑Bikes, zwei Tage auf Schwäbischer Alb und im Donautal, dazu ein Voting im Knock-out-Modus – beim A2‑Champs-Festival 2026 mussten die sieben Gasttesterinnen und Gasttester sich auf eines verlassen können: Ausrüstung, die Wetterwechsel mitmacht, bequem sitzt und beim Fahren nicht nervt. Ausrüstungspartner Büse hat dafür komplette Sets gestellt – hier findet ihr die getragenen Kombinationen aus Anzug (oder Jacke/Hose), Handschuhen und Stiefeln, jeweils kurz eingeordnet und direkt verlinkt.

Outfit 1: Open Road III + Pit Lane Pro + D90

Jacke & Hose: Büse Open Road III (Damen/Herren)

Büse
Büse

Allround-Kombi für Tour und Alltag: wasserdicht/winddicht/atmungsaktiv mit entnehmbarer Humax®-Membran, viel Belüftung und solider Protektorenausstattung – gemacht für lange Tage im Sattel und wechselnde Bedingungen.

Handschuhe: Büse Pit Lane Pro (Sport)

Leder-Sporthandschuh mit Hartschale über den Knöcheln, SuperFabric®-Schleifer am Handballen und Touch-Funktion – für direkteres Griffgefühl am Lenker.

Stiefel: Büse D90 Damenstiefel

Damenstiefel mit angepasster Passform und erhöhter Innen-/Außensohle für mehr Standfestigkeit, plus Verstärkungen an Knöchel/Zehen/Ferse/Schalthebel.

Outfit 2: Open Road III + Travel Master + B360

Jacke & Hose: Büse Open Road III

Büse
Büse

Der Open-Road-III-Baukasten als klassisches Touring-Setup: Membran herausnehmbar, Belüftungspunkte für warme Passagen, viele Taschen fürs Testwochenende.

Handschuhe: Büse Travel Master (Touring)

Touring-Handschuh aus Rindleder, wasser-/winddicht/atmungsaktiv, mit langer Stulpe, Knöchelschutz und Touch-Funktion – ausgelegt auf Wetterschutz ohne "schwammiges" Griffgefühl.

Stiefel: Büse B360 Touringstiefel

Wasserdichter Touringstiefel mit zwei seitlichen Reißverschlüssen (leichter Einstieg), Wadenweitenverstellung und robuster Sohle – praktisch für Alltag und längere Touren.

Outfit 3: Storm + Travel Master + D20

Anzug: Büse Storm (3‑Lagen-Laminat)

Büse
Büse

3‑Lagen-Laminat (Oberstoff + Membran + Futter) für konsequenten Wetterschutz, dazu große Belüftungsflächen, entnehmbares Stepp-Innenfutter und abnehmbarer Sturmkragen.

Handschuhe: Büse Travel Master

Laminat-Touringhandschuh mit langer Stulpe, Polsterung und Knöchelschutz – passend für "einfach anziehen und fahren", auch wenn’s frisch oder nass wird.

Stiefel: Büse D20 Damen Touringstiefel

Damen-Touringstiefel mit erhöhter Innen- und Außensohle (mehr Stand/Bedienbarkeit), wasserdicht/atmungsaktiv und mit Wadenweitenverstellung.

Outfit 4: Monterey + Travel Master + B720

Jacke & Hose: Büse Monterey

Büse
Büse

Touring-Kombi mit Inside-Out-Membran in der Jacke (Innenjacke kann im Anzug oder darüber getragen werden) und entnehmbarer Humax®-Membran in der Hose – sinnvoll, wenn das Wetter über den Tag kippt.

Handschuhe: Büse Travel Master

Rindleder-Tourer mit Wetterschutz, langer Stulpe, Touch und Knöchelschutz – ein universeller Begleiter für viele Temperaturbereiche.

Stiefel: Büse B720 Touringstiefel

Touringstiefel mit zwei seitlichen Reißverschlüssen für extra weiten Einstieg, wasserdicht/atmungsaktiv und mit Verstärkungen rund um Schalt- und Sturzbereiche.

Outfit 5: Linda + Highland III Hose + Pit Lane Pro + B430

Jacke: Büse Linda Damenjacke

Büse
Büse

Damenjacke mit speziellem Schnitt, wasserdicht/winddicht/atmungsaktiv, mit entnehmbarer Membran (inkl. zusätzlicher Isolierung im Frontbereich) und Belüftungsreißverschlüssen.

Hose: Highland III Hose

Touringhose mit entnehmbarer Membraninnenhose, 4‑Way-Stretch-Zonen und Belüftungsreißverschlüssen; Protektoren an Knie (Level 2) und Hüfte (Level 1).

Handschuhe: Büse Pit Lane Pro

Sporthandschuh aus Rindleder mit Schutzpaket (Knöchelschale, Handballen-Schleifer) und Touch-Funktion – für präzises Gefühl am Lenker.

Stiefel: Büse B430 Touringstiefel (Sneakerlook)

Wasserdichter Touringstiefel im Sneakerlook mit Schnür-/Klett-Kombi und den nötigen Verstärkungen – angenehm unauffällig, aber tourentauglich.

Outfit 6: Gravel XR + Tour Star + Gravel

Anzug: Büse Gravel XR

Büse
Büse

Reise-/Adventure-Anzug mit Inside-Out-Membran in Jacke und Hose (auch darüber tragbar), Coolmax®-Innenfutter und rucksackfreundlichen Details – gemacht für viel Bewegung und wechselnde Bedingungen.

Handschuhe: Büse Tour Star

Softshell-Touringhandschuh, wasser-/winddicht/atmungsaktiv, mit langer Stulpe, Touch-Funktion, Knöchelschutz und Polsterung am Handballen.

Stiefel: Büse Gravel Adventurestiefel

Adventurestiefel aus Leder mit Schienbein- und Knöchelschutz sowie robuster, schnittfester Sohle – passend für touringlastige Etappen mit "Abenteuer"-Reserve.

Outfit 7: Highland III + Tour Star + B450

Jacke & Hose: Highland III

Büse
Büse

Touring-Kombi mit großer Farb- und Größenvielfalt, entnehmbarer Membran und Belüftung rundum – als "eine Kombi für vieles" gedacht (Alltag, Tour, wechselhaftes Wetter).

Handschuhe: Büse Tour Star

Touringhandschuh mit Softshell-Obermaterial, langer Stulpe und Wetterschutz – komfortorientiert, aber mit Schutzdetails für die Straße.

Stiefel: Büse B450 Touringstiefel

Touringstiefel mit verstell- und austauschbaren Schnallen/Laschen, Verstärkungen und verstärkter, schnittfester Sohle – auf sicheren Sitz und lange Nutzung ausgelegt.

Fazit