Honda CBR-Helm RX-7V „CBR“ von Arai Integralhelm im Fireblade-Look

Die Honda FIreblade wurde für das Modelljahr 2020 bekanntlich neu aufgelegt und ist ab sofort noch einmal sportlicher als je zuvor. Dabei wird die neue Honda CBR 1000 RR-R neben der Basisvariante in einer noch hochwertiger ausgestatteten SP-Version angeboten. Erhältlich ist das Superbike in den beiden Lackierungen "Matt Pearl Morion Black" und "Grand Prix Red" zu denen es ab sofort farblich passende Integralhelme des Helmherstellers Arai gibt.

Arai RX-7V in drei neuen CBR-Looks

Anders als bei der neuen Fireblade, die es in zwei verschiedenen Lackierungen gibt, wird es den dazu passenden RX-7V "CBR" in gleich drei Designvariaten geben, die hervorragend zur neuen, aber auch zur letzten Fireblade oder anderen CBR-Modellen passen. Auf jedem der RX-7V "CBR"-Varianten ist das HRC-Logo von Honda abgebildet. Je nach Geschmack können potentielle Käufer zwischen den Farben "Red", "Blue" und "Silver" wählen. Zu haben ist der Arai RX-7V "CBR" in den Größen XS bis XXXL. Bei diversen Online-Shops beginnen die Preise bei knapp 800 Euro.

Arai. Das HRC-Logo von Honda soll die Verbindung zur Fireblade nochmals stärker verdeutlichen.

Die CBR-Designs gibt es je nach Region übrigens auch für andere Helme von Arai. In den USA gibt es die drei identischen CBR-Looks beispielsweise beim Arai Corsair-X. Bereits zu Beginn dieses Jahres hatte Arai übrigens zwei neue Helmdesigns präsentiert. Neben einem Sonderhelm zur Isle of Man TT gibt es den RX-7V Rae in diesem Jahr auch in einer goldenen Edition. Abgesehen davon wird der RX-7V auch weiterhin in vielen weiteren Farbvarianten angeboten.

Fazit

Der Arai RX-7V ist bereits seit einigen Jahren erhältlich und erfreut sich trotz des ambitionierten Preises großer Beliebtheit. Wer eine neuere Fireblade oder ein anderes CBR-Modell besitzt und schon immer nach einem farblich perfekt passenden Helm gesucht hat, könnte mit dem RX-7V "CBR" einen idealen Kandidaten gefunden haben.