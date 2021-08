Arai RX-7V mit Nicky-Reset-Grafik Sporthelm mit Nicky Haydens MotoGP-Design

Arais Aushängeschild in Sachen Sporthelm, der RX-7V, war schon als Replika mit anderen Hayden-Designs erhältlich, mit der Reset-Grafik ist er ab Oktober 2021 aber das erste Mal auf dem Markt.

Auch nach dem Tod des MotoGP-Piloten Nicky Hayden brachte Arai Helme mit Designs auf den Markt, die der 2017 verstorbene amerikanische Motorradrennfahrer und Weltmeister bei diversen Rennen trug.

Die hier abgebildete Reset-Grafik war ein Design, das Nicky während der Testfahrten außerhalb der MotoGP-Saison trug. "Es symbolisierte seine Rückkehr zu einer vertrauten Maschine und verdeutlichte sein Bedürfnis, sich für diese Herausforderung neu zu orientieren", so der Pressetext. So erklärt sich auch der Name des Designs – "Reset", zu Deutsch: "Neustart".

Erklärung der Hayden-Familie

"Seit seinem Tod haben wir Repliken hergestellt, die Nicky in der Hitze des Gefechts trug, und sogar einen seiner absoluten Fan-Lieblinge wieder aufleben lassen – den "Nicky Laguna". Jetzt haben wir eine Nachfrage nach einem Fan-Favoriten, den Nicky zwar getragen hat, der aber nie als Replikat angeboten wurde.

Für diese Fans haben wir uns entschieden, mit Arai zusammenzuarbeiten, um Nickys Replikate weiterhin zu produzieren, denn ohne die Fans und ihre anhaltende Loyalität und ihren Wunsch nach neuen Nicky-Designs würden wir nicht weitermachen. Aber die Fans fragen weiterhin nach Nicky-Repliken, also fühlen wir uns gezwungen, sie zu produzieren."

Arai RX-7V Nicky Reset ab Oktober 2021

Der RX-7V ist sozusagen Arais Flaggschiff, in dem alle Erfahrung und Entwicklung des Herstellers gebündelt wird. Er kommt mit grundsolider Visiermechanik und insgesamt spitzenmäßiger Verarbeitung. Mit dem Nicky-Reset-Design soll er ab Oktober 2021 erhältlich sein, zum Preis gibt es noch keine offizielle Angabe. Der Grundpreis des RX-7V liegt bei 799 Euro und Replika-Modelle kosten für gewöhnlich zwischen 949 und 1.099 Euro. Den Helm gibt es in den Größen XS – XXXL, sein Gewicht pendelt sich um die 1.620 Gramm ein (+/– 50). Die Helmschale besteht aus einem GFK-Mix, fixiert wird per Doppel-D-Verschluss.

Fazit

Für Nicky-Hayden-Fans bringt Arai seinen Sporthelm RX-7V im Herbst 2021 mit der Reset-Grafik, die Nicky RX-7V während der Testfahrten außerhalb der MotoGP-Saison trug.