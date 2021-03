Büse Leggins Bella und Garzia Motorrad-Leggings mit und ohne Ledereinsatz

Die Büse Motorrad-Leggings Bella und Garzia sollen mit Tragekomfort überzeugen und in Sachen Schutz einer traditionellen Motorrad-Textilhose in nichts nachstehen.

Mit den beiden neuen Motorrad-Leggings Bella und Grazia folgt Büse dem Trend, motorradfahrenden Frauen etwas Schickes auf den Leib zu schneidern. Die enganliegende Funktionshose hat einen extrem hohen Bund. Ein am Rücken abstehender Bund dürfte hier also kein Thema sein. An den Knien punkten höhenverstellbare Protektoren und der Rippenstretch-Einsatz. Hüftprotektoren sind nachrüstbar. Innen sind die Leggings komplett durch Kevlar-Fasern verstärkt (95 Prozent Aramid, 5 Prozent Spandex) und für den Zusammenhalt im Ernstfall sorgen Sicherheitsnähte nach ISO 491. Am unteren Ende sind beide Hosenbeine mit einem Fußsteg ausgestattet.

Die Büse Leggings Grazia ist eine reine Textilhose (im Bild links und mitte). Sie kostet ab 179,95. Das Modell Bella besteht aus einem Rindsleder/Kunstfasermix und ist ab 199,95 Euro erhältlich (rechts im Bild).

Große Größenauswahl

Die enganliegende, elastische Leggins im High-Waist-Schnitt gibt es neben den regulären Größen von 34 bis 42 auch in den Größen 44 bis 48 und in den Kurzgrößen 19, 20, 21, 22, 23 und 24 sowie in den Langgrößen 72, 76, 80 und 84. Die regulären Größen kosten bei der Variante Grazia (ohne Leder) 179,95, die anderen Größen kosten 189,95 Euro.

Bei der zusätzlich an der Vorderseite mit Rindsleder ausgestatteten Bella kosten die Größen 34 bis 42 199,95 Euro, alle anderen Größen kosten 209,95 Euro.

Fazit

Wir begrüßen die Größenauswahl – da sollte für alle Damen etwas Passendes dabei sein. Dank 95 Prozent Aramidfasern im Futter, Sicherheitsnähten und Protektoren dürfte die Motorrad-Leggings einer klassischen Textilhose in Sachen Sicherheit tatsächlich in nichts nachstehen.