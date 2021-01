Caberg Drift Evo MR55 Neue Farbvariante für den Integralhelm

"MR55" heißt das farbenfrohe Dekor für den Integralhelm Caberg Drift Evo. Mit diesem Dekor kostet er zwischen rund 300 und 330 Euro. Im Caberg-Portfolio wird es als sportlicher Integralhelm gehandelt. Passend dazu kommt er mit Doppel-D-Verschluss und Spoiler im Bereich des Hinterkopfs.

Für den Caberg Drift Evo stehen zwei Helmaußenschalen bereit. Die kleinere Schale wird für die Größen XS bis M verwendet, die größere der beiden für die Helme in Größe L bis XXL. Das Futter ist herausnehmbar und kann bei Bedarf gewaschen werden.

Visier verstellen per Hebel

Das Visier kann in mehreren Positionen justiert werden, unter anderem gibt es auch einen Verriegelungsmechanismus. Hierfür muss das Visier nicht von Hand geschlossen und dann per Hebel verriegelt werden, denn das geht alles in einem Handgriff über einen Hebel links am Visier. Zwischen komplett geschlossen und geöffnet, kann das Visier per Hebel auch bei einer 0,5 Zentimeter breiten Öffnung fixiert werden.

Untypisch für einen Sporthelm, weil es das Gewicht erhöht, aber dennoch praktisch: ein Sonnenvisier. Außerdem ist der Caberg Drift Evo mit einem kratzfesten Visier und einer Pinlock-Vorrichtung ausgestattet. Belüftungsöffnungen gibt es am Kinn und im oberen Kopfbereich, über die hinteren Öffnungen wird die Luft ausgeleitet.

MR55 wird mit extra dunklem Visier geliefert

Den Caberg Drift Evo gibt es in den Uni-Farben Weiß und Mattschwarz. Außerdem wird er in den Dekoren Integra, Gama, Vertical und Storm angeboten. Die Karbon-Version heißt Carbon Pro und steht in drei Farbvarianten zur Auswahl: einmal mit schwarz glänzender Oberfläche, wobei ein extra dunkles Visier im Lieferumfang enthalten ist. Alternativ gibt es den Karbonhelm auch in Schwarz mit neongelben und weißen Grafiken oder in mattem Finish mit dunkelgrauen Grafiken. Neu ist das Dekor MR55, das vierfarbig in Schwarz, Weiß, Blau und Rot strahlt und neben dem klaren Visier auch noch ein extra dunkles Visier im Lieferumfang enthält.