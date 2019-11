Damen-Motorradkombi Büse Porto 2-in-1-Textilkombi für Frauen

An wärmeren Tagen reichen Innenjacke und Innenhose aus, die an Schultern, Rücken und Ellbogen sowie Hüfte und Knie mit entnehmbaren Sas-Tec-Protektoren ausgestattet sind. Wenn’s kälter oder gar nass wird, eilen Außenjacke und Außenhose herbei, die mit 2-Lagen-Sympatex-Laminat wasser- und winddicht sind. Wenn benötigt, kann eine entnehmbare Thinsulate-Steppweste unter der Innenjacke für zusätzliche Wärmeisolierung sorgen. Im oberen Bereich hat Frau also schonmal XX Kombinationsmöglichkeiten, um sich den oft schnell wechselnden Klimabedingungen anzupassen: Ausschließlich die Innenjacke tragen, die Innenjacke mit eingesetzter Steppweste kombinieren, die Innenjacke plus die Außenjacke tragen – und, wenn es bei der Alpenüberquerung doch schon – oder noch – winterlich ist, dann ergibt sich aus dem Zusammenspiel Innenjacke + Weste + Außenjacke laut Hersteller eine effiziente Kombination gegen Wind und Wetter.

Größen 36 bis 46, Jacke für 549,95 Euro

Die Innenjacke schließt am Kragen mit einem Neopreneinsatz ab, ist an Taille und Ärmeln weitenverstellbar, hat sechs Außentaschen sowie eine Innentasche und ist mit Belüftungssystemen im Brust- und Rückenbereich sowie an den Ober- und Unterarmen ausgestattet. Verbunden mit der Innenhose wird die Jacke über einen umlaufenden Reißverschluss. Die Außenjacke ist mit vier wasserdichten Außentaschen versehen und weitenverstellbar an Taille und Ärmeln.

Die Jackenkombination ist in Schiefergrau und in den Größen 36 bis 46 verfügbar und kostet 549,95 Euro. Kostenpunkt für die Hosen-Kombination: 399,95 Euro. Mit reflektierenden Elementen sind alle vier Komponenten – Innen- und Außenjacke sowie Innen- und Außenhose ausgestattet.

Innenhose mit Protektoren, Außenhose wind- und wasserdicht

Bei der Hosen-Kombination ist es ebenfalls der innere Teil, der mit Protektoren ausgestattet ist und zwar auf beiden Seiten der Hüfte sowie im Kniebereich, bei letzterem ist die Höhe der Protektoren verstellbar. An Taille und Beinabschluss ist die Hosenweite verstellbar. Elastische Komforteinsätze befinden sich an Knie und Gesäß, Stretcheinsätze sind im Leisten- und Kniekehlenbereich eingearbeitet. Am Gesäß ist die Innenhose außerdem mit einem „Antirutschmaterial“ ausgestattet, was für Sozias ganz praktisch sein mag, für Motorradfahrerinnen aber – wenn zu wirksam – bewegungseinschränkend sein kann.

Die Außenhose ist wind und wasserdicht, durch Klettriegel an Taille und Beinabschluss weitenverstellbar, mit einer wasserdichten Außentasche und einer Gesäßtasche, Stretcheinsätzen an Knien und Gesäß sowie dem Antirutschmaterial am Gesäß ausgestattet.

Fazit

Was soll ich nur anziehen? Die Büse Porto hört sich nach dem Motorrad-Klima-Traum vieler Frauen an, denn die möglichen Kombinationen sind zahlreich. Wer die Regenkombi sowieso lieber zuhause lässt, Touren mit großem und oft wechselnden Höhenniveau fährt oder einfach auf langen Ausfahrten für alle (Klima-)Eventualitäten ausgestattet sein möchte, ist mit einer flexiblen und vielfältigen Lagen-Kombi wie der Büse Porto womöglich gut beraten.